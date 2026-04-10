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伊朗稱荷莫茲海峽布雷 法研發無人掃雷艇助探測清理

中央社／ 巴黎10日專電

伊朗聲稱荷莫茲海峽部分區域設有水雷，引發航行安全疑慮。法國媒體報導，目前少有企業有能力在海中排雷，但一家法國公司設計特殊船艇，可用高性能無人機探測及清除水雷。

法國電視台（France Televisions）報導，這套系統由法國交付給比利時海軍，指揮官鮑曼（TanguyBotman）說，這艘排雷艇概念先進，得到許多國家關注。船上附有排除水雷的自動化無人系統，也由法國企業打造。

鮑曼表示：「舊型艦艇一次只能處理一枚水雷，而新艇可同時使用數架無人機，因此能一次執行多項任務。」

影像顯示，小船駛向排雷目標區域，上面裝有兩具形似魚雷的水中無人機，可偵測和辨識水雷；接著另一具裝有炸藥的無人機前往摧毀目標。

以往，掃雷艦及其船員必須進入危險地帶，但有了無人機之後，大型艦艇可停泊遠處監看行動。鮑曼強調：「人員不用再去雷區，一切都靠無人系統來完成，人員風險降到零。」

設計這套無人系統的法國公司Exail在比利時設有製造基地。這些無人機的各項環節都採用先進技術，上面配備多具聲納以繪製海底地形圖，能即時傳輸資訊，且非常安靜。

Exail公司培訓師德葛里夫（Ward De Grieve）表示，這些系統的特點在於可重複使用，設計目的是在不被發現的情況下偵測目標。

Exail的工廠每年製造數百架無人機，早在中東戰爭爆發之前，其產能就因俄羅斯的海上威脅而每年翻倍。德葛里夫說，北大西洋公約組織（NATO）最近簽約訂購數百架無人機，供不同國家的海軍使用。

報導指出，一架海上無人機的價格在10萬歐元（約新台幣372萬元）到數百萬歐元之間，但一艘大型掃雷艦可能還要貴上10倍。Exail公司執行長布黑（Thomas Buret）表示，「這對納稅人來說比較便宜」，能用無人機系統去執行原本須用巡防艦或掃雷艦才能完成的任務，可說是一項突破。

目前不確定伊朗是否真的在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）布設水雷。

以色列 伊朗 美國 法國 荷莫茲海峽

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