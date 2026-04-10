為川習會增籌碼？北京出手促成美伊停火 大陸幕後盤算曝光

由於中國對波斯灣石油的依賴程度高於美國，華府試圖敦促北京介入協助重啟遭封鎖的荷莫茲海峽。美國總統川普本週告訴法新社，他相信中國在鼓勵伊朗同意本週的停火方面發揮了作用。

美聯社報導，3名知曉北京幕後斡旋的外交官證實，身為伊朗石油最大買家的中國，確實利用其影響力促使伊朗重返談判桌。

值此中東停火前景未明之際，中國現在必須仔細盤算，在衡量長期戰爭對全球經濟的衝擊時，是否要更進一步踏入外交深水區。

中東動盪違背北京的利益，調停斡旋則可能提升中國的國際地位，並在下月川普來訪期間，增加北京談判棘手貿易問題的籌碼。

美國前國務院官員羅素（Danny Russel）指出：「為了他人或公眾利益而消耗自身的影響力，絕非北京的作風。」

伊朗關閉全球約20%原油運輸要道荷莫茲海峽，中國經濟已感受到壓力。這次封鎖行動對亞洲帶來巨大影響，似促使中國尋求與巴基斯坦協商，以協助斡旋美伊為期2週的停火。

一名熟悉北京中東戰火討論的外交官指出，中國的首要目標終究是「成長與發展」。

這名要求匿名的外交官指出，荷莫茲海峽持續關閉不僅限制了原油供應，也切斷了中國出口至中東的重要航道，不利中國的成長與發展。

專注於美中關係的國際危機組織（International CrisisGroup）資深研究顧問韋恩（Ali Wyne）指出：「美伊能暫時從災難性升級的邊緣退一步，部分歸功於中國對巴基斯坦斡旋停火的支持。即便這項突破只是短暫的，也給了北京另一個將自己塑造成穩定的力量，並將華府描繪成魯莽者的機會。」

中方私下已明確表示，美伊雙方必須做出妥協才能達成協議。外交消息人士透露，北京也打算施壓川普，要求將撤銷對與伊朗往來中國企業的制裁，作為潛在和談方案的一部分。這為習近平在下月的川習會上提供了一些籌碼。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻指出：「川普身陷危機，而中國伸出援手。光是這種觀感就有助於緩和氣氛，增加談判籌碼。」

身為歐巴馬政府時期的高級外交官羅素表示，跡象顯示，北京認為川普的實力有所削弱，因為川普威脅伊朗若不停止封鎖荷莫茲海峽，就徹底摧毀伊朗電廠等關鍵基礎設施，但他並未兌現。

羅素指出，在中國社群媒體上，關於川普的標籤「#他退縮了」（#HeChickenedOut）一度成為熱搜關鍵字，中國官方媒體也宣傳川普面對伊朗對抗下「眨眼」示弱的訊息。

羅素分析：「北京當前的盤算是靜觀其變，既要保護中國的能源與商業利益，避免與美國直接衝突，同時又要與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等重要的波灣盟國保持良好關係，並在塵埃落定後，與最終掌權的伊朗領導層合作。」

曾在川普第一任期時擔任高級顧問的巴農（SteveBannon）表示，川普若希望達成持久的伊朗和平協議，就必須向習近平施壓。

巴農本週在其播客節目「戰情室」（War Room）中指出：「誰能真正達成並執行協議？我知道有一群人可以辦到，他們就住在北京。」他還說：「我們直接去北京，跟習近平這個能真正拍板並執行協議的人談談。」