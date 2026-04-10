伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

伊朗在與美國和以色列作戰期間，封鎖國際能源運輸要道，推升油價衝破每桶100美元，藉由在實質上綁架全球能源供應，逼迫美國讓步。這清楚表明，在盤根錯節的全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。

美國總統川普7日同意停火，條件是荷莫茲海峽重新開放。德黑蘭當局回應，打算對行經該海峽船隻收取通行費。這意味著，伊朗將在未來很長的一段時間內，把對荷莫茲海峽的控制權武器化。

大型經濟體往往可以利用在全球經濟體系中的分量，對外施加壓力、實現其外交政策目標。例如，美國長期利用以美元為基礎的金融體系來制裁個人、企業和政府；中國則透過對稀土供應近乎全然的掌控，來施展經濟影響力。

而伊朗把荷莫茲海峽當作政治籌碼的作法，其實是在效仿美國和中國大陸。

而早在伊朗之前，不少主要經濟體就已經在打造威嚇工具，以因應日益加劇的經濟壓力。歐盟在2023年設置「反脅迫工具」（ACI），以便更容易部署出口管制等一系列經濟反制措施；荷蘭則是憑藉限制艾斯摩爾（ASML）向中國出售先進設備，作為制衡手段。

官員和分析師指出，這些措施旨在實現「戰略性不可或缺性」（strategic indispensability），亦即確保具備摧毀對方經濟的能力，來建立威懾力。

前美國商務部官員Emily Benson說，要建立威懾力，「你必須讓別人對你的供應產生依賴、成為全球經濟網絡的一環，如此一來，才能在權力舞台上占有一席之地」。