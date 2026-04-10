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美伊談判11日將登場 巴基斯坦空軍闢安全走廊「保護伊朗代表團」

中央社／ 新德里10日綜合外電報導
在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，警察在部署前參加簡報會，以確保美國和伊朗在舉行談判前的安全。 美聯社
在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，警察在部署前參加簡報會，以確保美國和伊朗在舉行談判前的安全。 美聯社

美國伊朗將於11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行萬眾矚目的談判。外媒披露，巴基斯坦空軍出動大批各式軍機到波斯灣空域，保護伊朗代表團前來赴會。

今日印度報（India Today）報導，巴基斯坦為確保安全而開闢一道空中安全走廊，被當地專家稱為「鋼鐵護航」（Iron escort）。

除將伊斯蘭馬巴德空域防護得密不透風外，巴基斯坦也加強南部與西部空防。

由於伊朗空軍幾已被美國與以色列摧毀殆盡，巴基斯坦部署大量軍機，在伊朗上空與波斯灣撐起防護傘，保護伊朗代表團。

飛航追蹤數據顯示，巴基斯坦的JF-17與F-16戰機出現在伊朗港市阿巴斯（Bandar Abbas）附近，很可能負責護送載有伊朗代表團的飛機前往伊斯蘭馬巴德這段約3小時航程。

此外，巴基斯坦空軍也出動伊留申-78（IL-78）空中加油機，延長戰機滯空時間，同時派出空中預警機監控從巴基斯坦到波斯灣的相關空域。

飛航追蹤數據顯示不僅伊朗空域，巴基斯坦空軍戰機也出現在阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯附近空域；巴基斯坦與這兩國簽有類似北約的防衛協議。

對巴基斯坦而言，大舉出動空中兵力彰顯這段期間不容閃失。伊斯蘭馬巴德的真納大學（Quaid-e-AzamUniversity）教授阿瑪德（Ishtiaq Ahmad）說：「全世界都繃緊神經關注這場談判，因為這攸關中東地區的未來。」

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦 空軍

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