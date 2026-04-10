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美伊談判誰促成？傳大陸任擔保方說服伊朗 可能成「永久停火」要角

中央社／ 伊斯蘭馬巴德10日綜合外電報導
美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。 路透社
美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。 路透社

美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。

法新社報導，巴基斯坦在最後關頭促成美伊雙方達成臨時停火，在國際間頗獲讚譽，也令各界有些意外。

一名熟知談判內情的巴基斯坦官方高層表示：「停火當晚，希望一度破滅，但中國介入並說服伊朗同意初步停火…儘管我方努力是主因，但仍難以取得進展，最終是在北京說服伊朗後才達成目標。」

以色列美國自2月28日發動攻擊以來，這場戰爭已奪走數千條人命並重創全球經濟，即將到來的美伊談判為終結這場戰火帶來一絲渺茫的希望。

另一名未獲授權發言、要求不具名的外交消息人士指出：「巴基斯坦已組成專家小組，協助雙方就航運、核能及其他相關事務進行談判。」

這名消息人士與多位專家、前官員告訴法新社，在巴基斯坦進行談判準備之際，各界都在關注中國扮演的角色。

這名消息人士說：「中國被要求擔任擔保方，而伊朗想要一個擔保方。」

主要的候補人選俄羅斯正深陷俄烏戰爭，而西方國家、特別是歐洲聯盟（EU）也不會接受俄羅斯，代表中國是「最佳人選」。

中國和巴基斯坦、伊朗的關係密切，多年來在美國主導的嚴厲制裁之下，中國一直是伊朗最大的貿易夥伴；而巴基斯坦也是中國「一帶一路」倡議裡的重要夥伴國家，中國對當地基礎建設項目投資數十億美元，兩國政府互稱「鐵桿兄弟」。

巴基斯坦前參議員、曾任參議院國防與外交委員會主席塞德（Mushahid Hussain Sayed）表示：「作為緊密的夥伴與鄰國，巴基斯坦和中國從第一天起就密切協調，致力結束敵對行動…鑑於伊朗不信任（美國總統）川普與（以色列總理）內唐亞胡這對搭檔，中國作為最終的擔保國，將是敲定任何最終和平協議的關鍵力量。」

不過，中國在推動和平的過程中相對低調，僅重申他們一直在居中協調，並鼓勵各方結束敵對行動。

分析家與官員表示，中國未來是否會公開擔任正式保證人，目前仍未知。

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