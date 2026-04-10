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澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國 擊落伊朗見證者無人機

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，伊朗戰爭期間軍方人員在中東多國擊落伊朗設計的見證者無人機。曾遭俄羅斯以同型武器打擊，他強調這是基輔協助夥伴國進行反制的更廣泛工作其中一環。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於8日首度公開承認相關行動。他對記者這項談話的內容直到今天才可以對外發布。

澤倫斯基指出，烏克蘭部隊運用經過實戰驗證的國造攔截型無人機在海外參與軍事行動。

法新社報導，遭到美國以色列襲擊後，伊朗展開一連串報復性無人機攻擊，基輔向至少4個中東國家派遣數十名反無人機人員。

澤倫斯基對法新社在內的媒體談話時表示：「我們向一些國家示範操作如何運用攔截設備。是否擊落無人機？是的，擊落了。是否只在一個國家進行？不，是在多個國家進行的。」

他在提到伊朗製無人機時說：「這不是訓練任務或演習，而是協助建立真正能夠發揮實效的現代化防空系統。沒錯，他們擊落了見證者無人機（Shahed）。」

澤倫斯基本週稍早曾表示，即使美國和伊朗達成為期兩週停火協議，烏克蘭無人機部隊仍會留在該區域。

他說：「作為我們專業技術支援的回報，我們會獲得不同形式回饋。有些是用於保護我國能源基礎設施的攔截裝置，有些則是財務上的安排。」澤倫斯基還說，烏克蘭也可能獲得石油供應。

美國 基輔 烏克蘭 以色列 伊朗 無人機 中東 澤倫斯基

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