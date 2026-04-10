美伊談判4月11日巴基斯坦登場 會前重點一次看

美國與伊朗8日同意停火2週，將於11日舉行談判尋求結束已持續近6週的戰事。然雙方對停火條件的理解有歧異，加上以色列用兵黎巴嫩未歇，外界憂心外交途徑恐隨時破局。

以下是半島電視台（Al Jazeera）的美伊會前重點整理。

● 美伊會談何時、何地舉行

由巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）邀請美伊雙方的談判，預計週末在巴國首都伊斯蘭馬巴德登場。白宮方面表示，正式會談將於當地時間11日上午展開；伊朗最高國家安全委員會8日表示，談判可能持續長達15天。

與會各方代表團預計下榻伊斯蘭馬巴德的塞勒納飯店（Serena Hotel）。飯店位於首都「紅區」（RedZone），緊鄰外交部，周邊為政府要地與各國使館。塞勒納飯店自8日晚間起至12日被徵用，已請住客遷出，飯店也預計作為會談地點。

巴基斯坦當局已讓首都於9、10日兩天放假，但警察、醫院及公共設施等必要服務不受影響。伊斯蘭馬巴德維安全面升級。紅區已封鎖，進入伊斯蘭馬巴德的要道也都已關閉。

● 誰將出席會談

白宮方面已確認，副總統范斯（JD Vance）將率領美方代表團，成員包括總統川普特使魏科夫（SteveWitkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）等。

伊朗方面預計由國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）率隊，英國「金融時報」披露代表團還將有一名伊朗革命衛隊（IRGC）高層。卡利巴夫本人也曾擔任過革命衛隊指揮官。

不過巴基斯坦官方提醒，在各代表團實際抵達前，一切仍有變數。

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza AmiriMoghadam）稍早曾在社群平台X短暫發文，稱伊朗代表團將於4月9日抵達，前來進行「基於伊朗所提10點方案的嚴肅談判」，但他在幾小時後刪文。

● 談判將如何進行

形式上將由巴基斯坦總理夏立夫主持會談，事前他也將先分別與雙方代表團初步會晤；預料這段期間一直為斡旋奔走的巴基斯坦副總理兼外長達爾（IshaqDar）才是11日談判的實際主持者。

美國與伊朗代表團11日當天預計將分別待在不同會議室，由巴基斯坦官員居間為兩方傳遞訊息。

巴基斯坦官員表示，已有超過30家國際媒體申請簽證，至少已有20名記者獲准入境。

半島電視台指出，范斯與會被視為轉機。伊朗方面原本對再與魏科夫及庫許納接觸心存芥蒂，主因是今年2月美軍竟在協商還在進行時猝然發動轟炸。相較之下，伊朗認為范斯對結束衝突較正面；范斯一直對美國在中東長期軍事介入抱持謹慎。

● 為什麼選擇巴基斯坦

近幾週來巴基斯坦已成為華府與德黑蘭之間的重要橋梁。儘管過去巴基斯坦與美伊兩國都曾有過緊張關係，但至少目前與雙方都能說上話。

巴基斯坦與伊朗接壤900公里，什葉派穆斯林人口在全球僅次於伊朗，這也凸顯巴基斯坦的重要性。

此外有別於其他中東穆斯林國家，巴基斯坦境內沒有美軍基地，這讓他們在伊朗眼中覺得較可靠；與此同時，巴基斯坦自2004年起也被美國列為「主要的非北約盟友」。

前一位訪問巴基斯坦的在任美國總統是2006年3月的小布希（George W. Bush），而前一位訪問巴基斯坦的美國副總統是2011年1月的拜登（Joe Biden）。

然而美國駐巴基斯坦大使一職仍懸缺。自2018年以來僅有布魯姆（Donald Blome）曾在2022至2025年初擔任過駐巴國大使。由副總統前往美國未派駐大使的國家相當罕見。