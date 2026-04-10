中東戰爭第41天 伊朗新領袖首發聲！最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第41天，伊朗停火後雖重開荷莫茲海峽，卻收取通行費惹議，美國總統川普要求立即停收；此外，伊朗新領袖首發聲稱不求戰，但將捍衛國家權利。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普（Donald Trump）今天警告伊朗，不得對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取通行費。德黑蘭當局先前已同意在停火2週期間重新開放這條關鍵航道。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「有報導指出，伊朗正向通過荷莫茲海峽的油輪收費——他們最好別這麼做，若真有此事，最好立刻停止！」數分鐘後，川普再次發文：「很快地，無論有沒有伊朗的協助，你們都會看到石油開始恢復供應。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已下令內閣與黎巴嫩直接談判，要求讓伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）解除武裝，並在兩國間建立「和平關係」。

一名美國官員今天表示，以色列與黎巴嫩下週將在華府會談。但一名真主黨議員重申，真主黨反對黎巴嫩和以色列之間任何形式的直接談判。

美伊停火後，以色列仍空襲黎國首都貝魯特，令停火瀕臨破局。對此，以色列表示，針對伊朗扶持的真主黨發動的黎巴嫩軍事行動，不受美伊停火影響。

●伊朗動向

據伊朗國營電視台報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在最新公開信件中表示，伊朗並不想與美國、以色列開戰，但將捍衛作為國家的權利，並稱「我們在任何情況下都不會放棄合法權利，關於這點，我們將整個『抵抗陣線』視為一體」。

這番話顯然劍指黎巴嫩，目前以色列正與德黑蘭盟友真主黨處於交戰狀態。

美伊停火之際，數以千計的伊朗民眾在全國各地舉行集會，手持前最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的肖像並揮舞伊朗國旗。哈米尼於2月28日戰爭爆發首日，喪命於美以聯合空襲。

●油價股匯動態

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）表示，受到戰爭影響，將下修全球經濟成長預測 ，她警告，儘管目前處於脆弱的停火狀態，衝突仍將產生「疤痕效應」。

她表示，針對受到戰爭波及的國家，IMF預計需提供多達500億美元的緊急財政援助。

投資人擔憂中東地區戰事的停火能否維持下去，以及伊朗南部荷莫茲海峽大致上仍處封鎖狀態，使國際油價回升，逼近每桶100美元關卡。

●其他國家及組織

中國、英國、法國、德國、俄羅斯及土耳其等多國紛紛發出呼籲，希望美伊停火範圍擴及黎巴嫩。

巴基斯坦則對中東戰事中「各方展現出的克制」表達讚賞，同時譴責以色列對黎巴嫩持續發動的攻擊。巴基斯坦當局正著手準備主導即將舉行的美伊會談。

華府與德黑蘭當局均確認將參與由巴基斯坦斡旋的和平談判，但具體時程仍待確認。

英國首相官邸表示，英相施凱爾（Keir Starmer）與川普都呼籲制定「可行方案」，讓荷莫茲海峽在美伊停火後盡快恢復航運，「兩位領袖談到需要一個可行方案，讓航運盡快恢復正常」，並同意再次通話。