快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第41天 伊朗新領袖首發聲！最新發展一次看

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗第41天，伊朗停火後雖重開荷莫茲海峽，卻收取通行費惹議，美國總統川普要求立即停收；此外，伊朗新領袖首發聲稱不求戰，但將捍衛國家權利。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普（Donald Trump）今天警告伊朗，不得對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取通行費。德黑蘭當局先前已同意在停火2週期間重新開放這條關鍵航道。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「有報導指出，伊朗正向通過荷莫茲海峽的油輪收費——他們最好別這麼做，若真有此事，最好立刻停止！」數分鐘後，川普再次發文：「很快地，無論有沒有伊朗的協助，你們都會看到石油開始恢復供應。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已下令內閣與黎巴嫩直接談判，要求讓伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）解除武裝，並在兩國間建立「和平關係」。

一名美國官員今天表示，以色列與黎巴嫩下週將在華府會談。但一名真主黨議員重申，真主黨反對黎巴嫩和以色列之間任何形式的直接談判。

美伊停火後，以色列仍空襲黎國首都貝魯特，令停火瀕臨破局。對此，以色列表示，針對伊朗扶持的真主黨發動的黎巴嫩軍事行動，不受美伊停火影響。

●伊朗動向

據伊朗國營電視台報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在最新公開信件中表示，伊朗並不想與美國、以色列開戰，但將捍衛作為國家的權利，並稱「我們在任何情況下都不會放棄合法權利，關於這點，我們將整個『抵抗陣線』視為一體」。

這番話顯然劍指黎巴嫩，目前以色列正與德黑蘭盟友真主黨處於交戰狀態。

美伊停火之際，數以千計的伊朗民眾在全國各地舉行集會，手持前最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的肖像並揮舞伊朗國旗。哈米尼於2月28日戰爭爆發首日，喪命於美以聯合空襲。

●油價股匯動態

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）表示，受到戰爭影響，將下修全球經濟成長預測 ，她警告，儘管目前處於脆弱的停火狀態，衝突仍將產生「疤痕效應」。

她表示，針對受到戰爭波及的國家，IMF預計需提供多達500億美元的緊急財政援助。

投資人擔憂中東地區戰事的停火能否維持下去，以及伊朗南部荷莫茲海峽大致上仍處封鎖狀態，使國際油價回升，逼近每桶100美元關卡。

●其他國家及組織

中國、英國、法國、德國、俄羅斯及土耳其等多國紛紛發出呼籲，希望美伊停火範圍擴及黎巴嫩。

巴基斯坦則對中東戰事中「各方展現出的克制」表達讚賞，同時譴責以色列對黎巴嫩持續發動的攻擊。巴基斯坦當局正著手準備主導即將舉行的美伊會談。

華府與德黑蘭當局均確認將參與由巴基斯坦斡旋的和平談判，但具體時程仍待確認。

英國首相官邸表示，英相施凱爾（Keir Starmer）與川普都呼籲制定「可行方案」，讓荷莫茲海峽在美伊停火後盡快恢復航運，「兩位領袖談到需要一個可行方案，讓航運盡快恢復正常」，並同意再次通話。

IMF 美國 黎巴嫩 以色列 伊朗

延伸閱讀

美官員：以色列與黎巴嫩預計下週進行停火談判

中東「變盤」 美伊又翻臉 川普強調美軍將駐留在當地及周邊

才喊休兵…以色列轟炸黎巴嫩 威脅停火協議

伊朗新領袖點頭 川普臨門拍板…最後一刻談出停火內幕曝光

相關新聞

首艘非伊朗油輪通過！美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝

美國與伊朗7日宣布暫時停火，儘管基礎不穩，9日已有第一艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽。不過，德黑蘭警告船隻通行時須留在伊朗領海內，以強化對航道的控制，使整體船舶流量仍遠低於正常水準的10%。

窩裡反！出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

美國總統川普對伊朗動武超過一個月，引發保守派反彈，包括許多MAGA派的名嘴。川普怒批這群人是「瘋子、怪胎（nut jobs），只想搏版面。川普在一篇近500字的社群媒體貼文中怒批：「他們是魯蛇、愚蠢的人，他們自己知道，他們的家人也知道，其他人也都清楚！」

遭美以聯手空襲 前伊朗外長哈拉濟傷重不治

伊朗媒體報導，前伊朗外交部長哈拉濟（Kamal Kharazi）4月1日在美國與以色列的空襲中受傷，今天傷重不治。哈拉濟...

川普要以色列用兵黎巴嫩降強度 避免影響美伊談判

美國今天加大施壓以色列，總統川普要求降低在黎巴嫩攻擊強度，以免破壞週末與伊朗的談判；隨川普尋求與伊朗談判，也讓美、以各自...

新聞幕後／原本因「安全考量」不出席伊朗談判的范斯 為何改變心意？

美國與伊朗的停火談判預計11日上午在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德登場，一度傳出美國副總統范斯（JD Vance）恐因「安全考量」（security reasons）不克出席，改由其他白宮高階幕僚代表。但後續白宮迅速改口，由新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣布，范斯將率領談判團隊，偕同中東特使威科夫（Steve Witkoff）與川普女婿、顧問庫許納（Jared Kushner）前往伊斯蘭馬巴德，與伊朗展開首輪協商，顯示美方對此次對話的重視程度大幅提升。

美伊戰爭狂燒攔截彈藥 美軍想重建武器庫存得看中國臉色

伊朗與美國開戰短短一個多月，便鎖定美國部署在中東各地的多個雷達系統。軍事專家指出，這些負責偵測並擊落來襲飛彈與無人機的尖端防禦設備，許多已經受損甚至遭摧毀，也連帶消耗攔截彈所需的關鍵原料「鎵」（gallium）。而中國幾乎壟斷鎵的加工能力，美國若要重建相關防禦體系，勢必得仰賴中國供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。