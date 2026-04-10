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川普要以色列用兵黎巴嫩降強度 避免影響美伊談判

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國今天加大施壓以色列，總統川普要求降低在黎巴嫩攻擊強度，以免破壞週末與伊朗的談判；隨川普尋求與伊朗談判，也讓美、以各自對伊朗目標的差異更加凸顯。

紐約時報指出，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）仍認為應推翻伊朗政權，不願放鬆對德黑蘭的軍事和經濟壓力；然而川普似乎急於結束這場已導致油價飆升、令支持者不安並威脅他政治地位的戰爭。

● 紐時：川普急於止戰 以色列不想放棄

川普今天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），他8日已在電話裡要尼坦雅胡別危及他的外交努力。川普說：「我和他談過了，他會低調一點。」

紐時認為，隨川普尋求與伊朗談判，美以之間的目標分歧恐進一步加劇。伊朗的中程飛彈及扶植區域代理人，對美產生的威脅遠不若對以色列。

華爾街日報指出，川普7日宣布與伊朗達成2週停火，以色列旋即8日加大對黎巴嫩攻勢，發動約100次空襲；黎巴嫩衛生部指連串攻擊摧毀住宅建築，且發生在真主黨（Hezbollah）傳統勢力範圍之外、過去大致未受戰火波及地區，造成超過300人死難。

在川普打電話向尼坦雅胡傳達強硬訊息後，以色列今天表示將開始與黎巴嫩直接談判；美方官員透露，這通電話比兩人平常通話時間更短。

在此之前，川普政府都沒要求以色列減輕對真主黨的軍事行動。美方官員指出，川普擔心黎巴嫩戰事可能破壞美國與伊朗間的停火及重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）努力；伊朗與居間為美伊調停的巴基斯坦都抱怨以色列在黎巴嫩的戰事違反停火。

美方官員透露川普告訴尼坦雅胡，他理解以色列有必要防禦真主黨武裝份子，但也強調應透過降低在黎巴嫩的攻擊強度以免與伊朗的停火破局。

● 美伊談判在即 黎巴嫩戰火成最大變數

以色列這幾天加大在黎巴嫩用兵，打算控制距以黎邊界約32公里的戰略要地利塔尼河（Litani River）；以色列一直都想將真主黨勢力逐至利塔尼河以北。

美方官員表示，在11日於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與伊朗舉行談判前，川普及手下高層對局勢升溫感到憂慮，擔心德黑蘭可能拿以黎衝突當籌碼，向美國要求更多讓步，甚至可能退出11日的談判，促使川普決定向尼坦雅胡施壓。

阿拉伯國家官員表示，以色列與黎巴嫩政府官員暫定下週直接對談，預計將由美國斡旋。初步討論將著重於準備工作，為更正式的停火談判鋪路。

目前美伊對11日的談判立場差異頗大，對能否達成最終結束戰爭協議的說法也各不相同。川普表示對達成協議抱持希望，但伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天在一封信態度堅定，稱將對這場戰爭索賠，並取得對荷莫茲海峽的正式控制。

不過分析人士今天在華府智庫中東研究所（MEI）一場論壇表示，美伊仍都有保持談判不破局的空間與動機。

中東研究所專研伊朗問題的高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）說：「我從德黑蘭方面來看，感覺整體上它們仍願意談判，甚至包括強硬派。」同為該所成員的前美國國務院近東事務助卿李弗（BarbaraLeaf）說：「時間不站在美國這邊，我認為總統現在正逐漸意識到這點。」

● 美由副總統率團范斯 伊朗將有革命衛隊代表

華盛頓郵報引述白宮指出，美國副總統范斯（JDVance）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）將赴伊斯蘭馬巴德，參與11日開始的對伊朗談判。華郵研判，預料談判將聚焦於伊朗庫存濃縮鈾的前途。

在2月28日美國與以色列對伊朗開戰前，魏科夫曾表示川普指示他達成「絲毫不能保有濃縮鈾，並將所有濃縮材料交出」的協議；在談判破裂前，伊朗曾提出可能將濃縮鈾從60%濃度稀釋降低，以供民用研究。

英國「金融時報」引述5名熟知巴基斯坦為美伊斡旋事宜的人士透露，川普因油價飆升與伊朗政權展現韌性而感到憂慮，至少自3月21日第一次揚言「摧毀」伊朗發電廠後，就一直急於想促成停火。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與德黑蘭其他政治領袖幾天前原則同意以開放荷莫茲海峽為條件的停火；但兩名知情人士透露，這些民選政府官員仍未完全讓伊朗國內最具影響力的革命衛隊（IRGC）點頭。

消息人士表示，伊朗革命衛隊內部有所分歧，有一些派系對結束戰爭、放鬆海峽控制及重返談判桌強烈反對，到7日仍用無人機攻擊沙烏地阿拉伯石化重鎮朱拜爾（Jubail）。此舉讓巴基斯坦不滿，告訴伊朗如此恐破壞和平努力並自陷孤立。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）8日下午與巴基斯坦總理通話時，確認伊朗將派代表前往伊斯蘭馬巴德談判；一名巴基斯坦外交官透露，伊朗預計由外長阿拉奇、國會議長卡利巴夫（MohammadGhalibaf）及一名「來自革命衛隊的高層」出席談判。

據另一名知情人士透露，中國上週與巴基斯坦共同提出一份5點計畫敦促伊朗談判與開放荷莫茲海峽。5點內容包含立即停火、強調對話與外交是唯一衝突解決途徑和立即停止對平民和非軍事目標攻擊等。

不過巴基斯坦官員擔心美伊談判仍存在「破壞者」，像部分革命衛隊派系可能對波斯灣設施攻擊，破壞停火；Axios新聞網報導，以色列總理尼坦雅胡表示已指示內閣儘快與黎巴嫩展開直接談判，然而一名以色列官員告訴Axios，以色列不會在黎巴嫩遵守停火。

美國 巴基斯坦 伊斯蘭 以色列 伊朗

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