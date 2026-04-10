聽新聞
0:00 / 0:00
窩裡反！出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎
美國總統川普對伊朗動武超過一個月，引發保守派反彈，包括許多MAGA派的名嘴。川普怒批這群人是「瘋子、怪胎（nut jobs），只想搏版面。川普在一篇近500字的社群媒體貼文中怒批：「他們是魯蛇、愚蠢的人，他們自己知道，他們的家人也知道，其他人也都清楚！」
在川普砲火下的對象包括卡森（Tucker Carlson）與凱利（Megyn Kelly）——兩位原本是福斯新聞（Fox News）的知名主播，如今轉為獨立播客主持人；此外也點名歐文斯（Candace Owens）和瓊斯（Alex Jones），這兩位都是播客主持人與著名的陰謀論者。
川普抱怨：「他們沒有那個能力，也從來沒有過！他們都被踢出電視圈，失去了節目，甚至連上電視都沒人邀請，因為根本沒人在乎他們，他們就是瘋子、搗亂分子，什麼話都講得出來，只為了博取一些免費又廉價的宣傳。」
這四位都曾支持過川普的「美國再偉大」（Make America Great Again）運動，但其中一些人早已與川普發生爭執，甚至公開對立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。