美伊戰爭狂燒攔截彈藥 美軍想重建武器庫存得看中國臉色

伊朗與美國開戰短短一個多月，便鎖定美國部署在中東各地的多個雷達系統。軍事專家指出，這些負責偵測並擊落來襲飛彈與無人機的尖端防禦設備，許多已經受損甚至遭摧毀，也連帶消耗攔截彈所需的關鍵原料「鎵」（gallium）。而中國幾乎壟斷鎵的加工能力，美國若要重建相關防禦體系，勢必得仰賴中國供應。

Politico報導，鎵同時也是半導體等高科技產品的重要原料，而中國過去已多次展現限制出口的意願。隨著美國為補充攔截彈而提高對鎵的需求，不僅重建過程將耗時數年，也將在美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的「川習會」中，進一步強化北京的談判籌碼。

美中於去年10月30日展開談判，部分原因在於中國幾乎完全掌控包括鎵在內的關鍵礦物加工能力，並曾利用這項籌碼限制供應，迫使美國回到談判桌。雙方達成協議後，鎵價格一度連續數月走低，但在過去一個月內已上漲32%。若美國為補充武器庫而提高對關鍵礦物的需求，將只會進一步強化中國的談判優勢。

前美國貿易代表署談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示：「當你變成有需求的一方，而且有求於人時，這段關係就會讓對方察覺到自己握有籌碼，對吧？因此，北京就可以提高要求。」

關鍵礦物也是美國武器系統與其他國防技術的重要組成。攔截彈不僅依賴鎵來精準鎖定目標，鋱（terbium）與鏑（dysprosium）等重稀土金屬，也是飛彈鎖定與導引的重要材料，而中國掌控超過90%的重稀土加工能力。

川普宣布美國與伊朗停火2周，美軍在此期間將有機會重整旗鼓，評估武器庫的受損情況以及重建所需資源。伊朗在戰爭初期曾對7個美軍據點發動攻擊，目標鎖定通訊與雷達系統；這些系統一旦受損，將迫使美國及盟友動用更多攔截彈應對來襲威脅，有時甚至需要10到11枚攔截彈才能擊落一枚飛彈，迅速消耗庫存，也進一步凸顯美國迫切需要建立不依賴中國的關鍵礦物替代供應鏈。

智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力計畫副主任哈特（Brian Hart）認為，中短期內中國仍可運用關鍵礦物優勢，並成功轉化為談判籌碼，使川普政府回到談判桌並達成去年的釜山協議。

目前仍不清楚中國是否會運用中東戰爭帶來的新籌碼。不過，追蹤中國經濟的中國褐皮書首席經濟學家史劍道（Derek Scissors）表示：「我看不出中國有理由打亂現狀。一切進展順利，我們正在疏遠盟友，這對中國在國際上反而是優先目標之一。既然如此，又何必為了一點籌碼去改變現狀？」