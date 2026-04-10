停火後僅10船經荷莫茲海峽 川普批伊朗處理不力

根據海事追蹤數據，自中東戰爭停火生效以來僅10艘船隻通過荷莫茲海峽。美國總統川普今天指控伊朗在放行石油通過荷莫茲海峽方面處理不力，違反兩週停火協議內容。

法新社報導，川普在社群媒體上接連發文，引發外界對停火瀕臨破局的擔憂。川普也警告伊朗不要對經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪收通行費。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「伊朗在放行石油通過荷莫茲海峽方面表現非常糟糕，有些人會說不光彩。這不是我們達成的協議！」

川普稍早寫道：「有報導指出伊朗正向通過荷莫茲海峽的油輪收取費用。他們最好不要這麼做，如果有的話最好立即停止。」

他在另一則抨擊媒體對停火協議批評性社論的貼文中說：「大家會看到石油開始流動，不論是否有伊朗的協助。」

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）估計，自2月底戰事爆發以來，約有800艘船滯留波斯灣。

川普先前揚言摧毀伊朗整個文明後，本月7日宣布與伊朗停火兩週，雙方都說荷莫茲海峽會重新開放。

根據法新社今天查閱的海事追蹤數據，自停火生效以來，僅10艘船通過荷莫茲海峽。