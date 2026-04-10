以、黎將談判：解除真主黨武裝 川普促內唐亞胡「低調」

以色列總理內唐亞胡9日表示已指示盡快與黎巴嫩直接談判，以解除真主黨武裝、建立兩國關係，此舉可能有助於中東停火；川普總統同日也證實他告訴內唐亞胡減少在黎巴嫩進行的一系列襲擊，因為這將威脅到美國和伊朗之間脆弱的停火。

美聯社、國會山莊報(The Hill)報導，自1948年以色列建國以來，技術上一直與黎巴嫩處於戰爭狀態，多年來爆發了多次戰爭，以色列多次入侵黎巴嫩。最近一次是上個月以色列出兵回擊真主黨在以色列北部邊境社區的攻擊。

川普9日表示達成和平協議的前景非常樂觀，並稱伊朗領導人私下比公開談話時更願意妥協。然而各方仍在爭論停火協議是否包含以色列和真主黨也停戰，以色列8日於黎巴嫩首都貝魯特及其他地區上百處目標發動空襲，是自2月28日伊朗戰爭爆發以來黎巴嫩傷亡最慘重的一天，據報造成300多死、逾千人傷；以色列稱空襲目標是加入戰爭支持伊朗的真主黨。

內唐亞胡強調兩國之間並未達成停火協議，在一段影片聲明中表示以色列將繼續打擊伊朗支持的真主黨，直到以國北部恢復安全。黎巴嫩尚未回應，據一位美國官員和一位匿名知情人士透露，預計以色列和黎巴嫩的談判將於下周在華府國務院展開，由美駐黎巴嫩大使伊薩(Michel Issa)、以駐美大使萊特爾(Yechiel Leiter)出席會談，目前尚不清楚誰將代表黎巴嫩。

川普8日同意內唐亞胡的觀點，也就是黎巴嫩不包括在停火範圍內，但這違背伊朗和協助調解的巴基斯坦之理解，川普表示「我和他談過，他會低調。我認為我們必須低調一點。」川普9日則在電話採訪中表示「內唐亞胡會沒事的。他會低調一點。他與真主黨有問題。」

伊朗稱以色列持續攻擊真主黨違反了停火協議，國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Qalibaf)9日發文警告稱以色列若繼續襲擊伊朗支持的真主黨組織，必將付出明確代價、面對強而有力的回應。