川普的反覆焦慮 掏空美國霸權信譽

雖然美伊宣稱暫時停火兩周，開放荷莫茲海峽，但不到24小時，以色列仍對黎巴嫩發動迄今最大規模的空襲，造成至少254死數百傷，伊朗強烈抗議，認為這是違反停火協議，美國則反駁稱，與真主黨停戰，並不是停火協議的一部分。

伊朗隨即重新封鎖了海峽，白宮表示「令人完全無法接受」，不過所幸談判仍然照計畫，由伊朗國會議長卡利巴夫與美國副總統范斯，在美國東部時間周五晚間於巴基斯坦舉行。

我們不知道未來兩周的談判，是否將順利完成，還是中途破裂，但川普這幾周來，在伊朗戰事的決策反覆與焦慮表現，已從市場戲稱的「TACO」（Trump Always Chickens Out）演變為具有深遠戰略後果的危機。這種以「極限施壓」高調開局、最終卻以「戰術退讓」戲劇性收場的惡性循環，不僅未能壓制德黑蘭，反而根本削弱美國長期賴以維繫全球霸權的信譽資產。

川普至少六度下達「最後通牒」期限，卻次次延長，用盡粗話暴語，要把伊朗打回石器時代，伊朗回擊飛彈未曾消停，但川普在決策過程中表現出的反覆與焦慮，讓「威懾」這一冷戰以來的外交利器，逐漸鈍化。

威懾的有效性，不在於威脅手段的恐怖，而在於對手是否確信威脅將被執行。川普習慣於在社群媒體與外交場合發出致命性的威脅，試圖榨取對手的退讓，然而，當最後通牒反覆被延後、紅線不斷被模糊，美國的戰略意圖便從「行動前奏」淪落為低成本的談判話術，伊朗顯然已精確洞悉了這種心理節奏。

進一步觀察，川普在對伊政策上的焦慮，源於其內政需求與全球戰略間的衝突；一方面，他極度渴望維持「強人」形象，以滿足MAGA選民對「恢復美國偉大」的心理投射；另一方面，他對「陷入另一場中東泥淖」非常恐懼，對油價波動可能衝擊選情，更極度焦慮。這導致他在決策時往往呈現出一種「人格分裂」的狀態：國安團隊釋放的是戰爭信號，白宮傳出的卻是求和低語。

當美國在關鍵地緣衝突中展現出「先升高、再退縮」的慣性時，威懾的價值便被大打折扣。當川普要盟友自己解決荷莫茲海峽封鎖問題，盟友不出錢不出兵，反而是和伊朗私下談判，讓伊朗大發戰爭財。盟友「自救」，正顯示對美國不再信任。

更值得注意的是，MAGA的核心信念在於「恢復強勢」，讓美國重新贏得世界的敬畏。然而，現實中川普對伊朗的反覆退讓，卻傳遞出相反訊號：強硬只是姿態。當油價飆升、通膨上漲、選民生活成本惡化時，川普對衝突的恐懼往往壓倒了對勝利的渴望。

換言之，川普的「焦慮」不僅削弱了對外的威懾力，也侵蝕了對內動員的正當性。選民最終會發現，美國紙老虎式的強勢，無法帶來真正的和平，也難換取應有的尊重。

相對地，伊朗在這場衝突中的表現，凸顯了其體系韌性與戰略耐受力。德黑蘭深知川普的軟肋在於對經濟波動與選舉的極度敏感。因此，伊朗選擇拉長時間、放大經濟成本，透過對關鍵航道與能源供應的非對稱反制，精確打擊川普的心理防線。此外，伊朗在金融層面的操作，例如嘗試以非美元貨幣結算能源交易，也對既有國際經濟秩序形成了象徵性的挑戰。當安全與經濟兩個層面同時出現裂縫時，美國霸權的穩定性便不再堅不可摧。

當下一次危機來臨，無論美國部署多少航母、發出多少憤怒的推文，對手腦海中浮現的不再是恐懼，而是那個在關鍵時刻總是選擇「TACO」的川普。這正是美國霸權崩解的預兆：川普的焦慮無常，連市場都不信，也正在不知不覺中，親手拆解他口中那個偉大的美國霸權。