遭美以聯手空襲 前伊朗外長哈拉濟傷重不治

伊朗媒體報導，前伊朗外交部長哈拉濟（Kamal Kharazi）4月1日在美國與以色列的空襲中受傷，今天傷重不治。哈拉濟曾表示德黑蘭可能會尋求發展核武。

法新社報導，81歲的哈拉濟生前在隸屬於伊朗外交部的外交關係戰略委員會（Strategic Council on ForeignRelations）擔任主席。

梅爾通訊社（Mehr）與伊朗學生通訊社（ISNA）透過通訊軟體Telegram報導，這位資深外交官「幾天前在美國-猶太復國主義敵人發動的恐怖攻擊中受傷，今晚殉職」。

媒體另指出，他位於德黑蘭的住家遇襲，他的妻子也喪命。

哈拉濟曾任伊朗駐紐約聯合國大使，隨後在改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）執政時，於1997年到2005年出任外交部長。

美聯社報導，他2022年接受半島電視台（AlJazeera）訪問時曾表示，德黑蘭「具備製造核彈的技術能力，但伊朗尚未決定要建造核武」，這番發言當時引發外界對德黑蘭意圖的憂慮。

自2月28日美以攻打伊朗引發中東戰爭以來，包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內，多名軍事與政治高層已在空襲中喪生。