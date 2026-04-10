紐時：美國2周停火提議 伊朗官員稱遭北京施壓接受

美媒報導，多年來，中國一直是伊朗最重要的生命線之一。中國買下了伊朗幾乎全部的石油出口，在外交上為其提供庇護，並幫助其抵禦國際孤立。如今，據三名伊朗官員透露，中國利用這種影響力達到了另一個目的：施壓伊朗接受與美國的停火協議。

紐約時報報導，據這些伊朗官員表示，伊朗接受由巴基斯坦斡旋的兩周停火提議是在巴基斯坦的外交努力以及中國在最後時刻的推促下作出的。他們表示，中國要求伊朗展現靈活性並緩和緊張局勢。

中國的介入不僅反映出中國對德黑蘭的影響力，也表明中國自身同樣不希望出現持久戰，那將會擾亂能源供應或引發全球經濟衰退，並傷害到與中國關係密切的海灣國家。該協議還要求立即開放荷莫茲海峽。

伊朗將這項協議描述為一場勝利，稱華盛頓接受它的條件；協議達成時，距離美國總統川普設定的最後期限僅剩90分鐘—川普要求伊朗在此期限前接受要求，否則將面臨大規模打擊。

中國近幾日的舉動反映出北京試圖維持的微妙平衡。7日在聯合國，中國站在了伊朗一邊，與俄羅斯一起否決了一項安理會決議，該決議本可為以軍事行動打開荷莫茲海峽鋪平道路。但按這些伊朗官員的說法，在幕後，中國也敦促德黑蘭避免局勢升級。

上海復旦大學著名外交政策專家吳心伯表示，他認為中國在促成停火方面發揮積極作用，不僅鼓勵巴基斯坦充當調解角色，也直接推動伊朗達成協議。

巴基斯坦和伊朗都在很大程度上依賴中國，中國提供的貸款已成為維持債務沉重的巴基斯坦經濟運轉的關鍵支撐。而在過去幾年中，中國在支持伊朗經濟方面發揮核心作用—在多國因伊朗核武器計畫而避免與其做生意的情況下，中國購買了伊朗幾乎全部的石油出口。

據報導，中國經常試圖將自己塑造為世界舞台上的調解者和負責任的全球大國—與美國形成不言而喻的對比。例如，2023年，中國促成了沙烏地阿拉伯與伊朗之間出人意料的復交。但其他嘗試則不那麼成功。中國為俄烏戰爭提出12點和平計畫，並就以色列與巴勒斯坦的「兩國方案」提出三點思路，但它們都較為籠統，後續推進也不明顯。