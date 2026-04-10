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穆吉塔巴強硬表態！堅決索賠、升級荷莫茲管控 聲明仍為代讀

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗德黑蘭9日舉行紀念已故最高領袖哈米尼遭擊斃的集會，一名婦女手持哈米尼之子、現任最高領袖穆吉塔巴的肖像。法新社
伊朗德黑蘭9日舉行紀念已故最高領袖哈米尼遭擊斃的集會，一名婦女手持哈米尼之子、現任最高領袖穆吉塔巴的肖像。法新社

伊朗9日公開一封由最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）署名的信件，將他所稱正在進行的「第三場被強加的戰爭」描述為國家勝利。

華爾街日報與路透報導，穆吉塔巴在這封態度強硬的信件中，讚揚伊朗民眾在他父親、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於與美國以色列開戰首夜遭暗殺後所展現的堅定。他表示，伊朗人已將「哀悼轉化為史詩般的反抗」，並警告在伊朗與美國預定11日於巴基斯坦展開的停火談判期間，不會放棄自身權利。

他說：「即使談判正在進行，民眾的參與仍然至關重要。人民的聲音會影響結果，就像群眾運動所做到的一樣。」

穆吉塔巴也對鄰國發出警告，表示將堅決「為所有損失以及烈士的鮮血尋求賠償」，並稱將把荷莫茲海峽的管理「推進到新階段」。他指出：「我們絕不會讓攻擊我國的犯罪侵略者逍遙法外。我們毫無疑問將為每一項造成的損失要求賠償。」

穆吉塔巴是在父親哈米尼遭擊斃後掌權，但自接任以來尚未公開露面，此次聲明亦由國家電視台宣讀；外界猜測，他可能在攻擊中喪失行動能力，甚至已遭擊斃。

美國 路透 荷莫茲海峽 以色列 伊朗

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