川普社群貼文連發 轟伊朗荷莫茲管理差、警告別收通行費

美國總統川普9日在真實社群連發三則貼文，表示伊朗在荷莫茲海峽的管理「非常差」，同時警告德黑蘭方面最好不要收取通行費，並強調自己沒有在伊朗問題上過早宣布勝利。

川普在第一篇貼文提到，有報導指出伊朗正向通過荷莫茲海峽的油輪收取費用，「最好不是這樣」。他說：「如果是的話，他們現在最好立刻停止！」

他在第二篇貼文中指出，華爾街日報擁有世界上最糟糕、最不準確的「編輯委員會」之一，竟聲稱他「在伊朗問題上過早宣布勝利」。

川普強調：「事實上，這就是一場勝利，而且一點也不『過早』！因為我，伊朗永遠不會擁有核武，而且不論伊朗是否幫忙，很快就會看到石油開始流動，對我來說都一樣。」他還抨擊華爾街日報「一如既往，終將為自己的話付出代價。他們總是很快批評，但從不承認自己錯了，而他們大多數時間都是錯的！」

在第三篇貼文中，川普指出：「伊朗在允許石油通過荷莫茲海峽這件事上做得非常差，有些人甚至認為可恥，這與我們達成的協議完全不符！」