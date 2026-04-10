快訊

副手閃辭…李洋看報導才知 立委質疑人事遭架空

告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

聽新聞
0:00 / 0:00

川普社群貼文連發 轟伊朗荷莫茲管理差、警告別收通行費

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日出席白宮南草坪舉行的復活節滾彩蛋活動時受訪。美聯社
美國總統川普6日出席白宮南草坪舉行的復活節滾彩蛋活動時受訪。美聯社

美國總統川普9日在真實社群連發三則貼文，表示伊朗在荷莫茲海峽的管理「非常差」，同時警告德黑蘭方面最好不要收取通行費，並強調自己沒有在伊朗問題上過早宣布勝利。

川普在第一篇貼文提到，有報導指出伊朗正向通過荷莫茲海峽的油輪收取費用，「最好不是這樣」。他說：「如果是的話，他們現在最好立刻停止！」

他在第二篇貼文中指出，華爾街日報擁有世界上最糟糕、最不準確的「編輯委員會」之一，竟聲稱他「在伊朗問題上過早宣布勝利」。

川普強調：「事實上，這就是一場勝利，而且一點也不『過早』！因為我，伊朗永遠不會擁有核武，而且不論伊朗是否幫忙，很快就會看到石油開始流動，對我來說都一樣。」他還抨擊華爾街日報「一如既往，終將為自己的話付出代價。他們總是很快批評，但從不承認自己錯了，而他們大多數時間都是錯的！」

在第三篇貼文中，川普指出：「伊朗在允許石油通過荷莫茲海峽這件事上做得非常差，有些人甚至認為可恥，這與我們達成的協議完全不符！」

石油 美國 華爾街日報 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

伊朗又喊關閉荷莫茲海峽 白宮要求立即開放

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府宣稱對伊朗取勝 自家人都難買帳

分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子

相關新聞

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

美國總統川普警告伊朗不得對通過荷莫茲的船隻收取通行費，並指責德黑蘭當局在維持能源供應暢通方面「表現差勁」。

穆吉塔巴強硬表態！堅決索賠、升級荷莫茲管控 聲明仍為代讀

伊朗9日公開一封由最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）署名的信件，將他所稱正在進行的「第三場被強加的戰爭」描述為國家勝利。

川普社群貼文連發 轟伊朗荷莫茲管理差、警告別收通行費

美國總統川普9日在真實社群連發三則貼文，表示伊朗在荷莫茲海峽的管理「非常差」，同時警告德黑蘭方面最好不要收取通行費，並強調自己沒有在伊朗問題上過早宣布勝利。

【重磅快評】美以伊戰爭是場荒誕戲

舞台劇的敘事大致依序是起、承、轉、合四段，戲劇呈現即是先後四幕；每一幕交代完了，舞台的幕得降下來，讓演員及工作人員做些轉換調整。一般而言，第一幕是開場，交代主要演員和全劇簡單走法；第二幕漸漸拉快節奏，第二幕下半節奏更快，推進到第三幕再往高潮推；第四幕是大高潮，結局揭曉。

傳伊朗在荷莫茲海峽收費 川普：最好立即住手

美國總統川普9日表示，有消息指出，伊朗正在向通行荷莫茲海峽的油輪收費，川普警告說，伊朗最好沒有這樣做，如果伊朗已經這麼做了，最好立即住手。

川普放話 要懲罰北約盟國

美國總統川普正考慮對部分不支持伊朗戰事的北約盟國採取懲罰措施。外媒報導指出，白宮內部正討論多項選項，可能調整美軍在歐洲的部署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。