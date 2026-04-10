川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

美國總統川普警告伊朗不得對通過荷莫茲的船隻收取通行費，並指責德黑蘭當局在維持能源供應暢通方面「表現差勁」。

川普周四在社群媒體貼文中寫道：「有報導指出伊朗正向通過荷莫茲的油輪收費，他們最好沒這麼做，如果有，最好現在就停手！」

在隨後的貼文中，川普說伊朗在允許石油通過荷莫茲方面「表現非常差勁，有些人甚至會說這很不光彩」。他說：「這不符合我們達成的協議！」

從川普談話來看，美國可能反對任何由伊朗利用對該海峽的影響力來收取通行費的安排。伊朗先前曾暗示，這些費用可用於戰後重建。

川普本周曾告訴記者他有個「構想」，即由美國來收取這些通行費。「我寧願這麼做，也不願讓他們收，」川普說。「我們為什麼不收？我們是贏家，我們贏了，明白嗎？」

美國和伊朗已宣布為期兩周的停火，雙方本周末將在巴基斯坦舉行直接會談。

此類通行費通常被視為違反國際海洋法，該法提倡全球水道的和平航行，並禁止沿海國家阻礙通行。

甚至在宣布停火之前，伊朗就已著手推動收費計畫。伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）周四在 Telegram 發表聲明說，伊朗「絕對會將荷莫茲的管理帶入新階段」。

海峽的現狀是威脅美伊脆弱停火的關鍵衝突點之一，而雙方即將於本周末在伊斯蘭馬巴德舉行會談。全球約五分之一的石油與液化天然氣經過此地。

根據彭博彙整的船舶追蹤數據，目前有超過 800 艘貨輪受困於波斯灣內，多數正等待離開，船東與保險團體警告，需要更多細節才能判斷是否能安全通行。周三僅觀測到三艘船離開該水域。在正常時期，每日約有 135 艘船隻過境。