【重磅快評】美以伊戰爭是場荒誕戲

舞台劇的敘事大致依序是起、承、轉、合四段，戲劇呈現即是先後四幕；每一幕交代完了，舞台的幕得降下來，讓演員及工作人員做些轉換調整。一般而言，第一幕是開場，交代主要演員和全劇簡單走法；第二幕漸漸拉快節奏，第二幕下半節奏更快，推進到第三幕再往高潮推；第四幕是大高潮，結局揭曉。

套疊到全劇已登場40天的美以侵伊戰爭，目前推進到美伊停火兩周、準備開始談判，算是這齣戲第一幕結束的降幕時間；編劇高招之處在於，談停火時漏掉以色列，讓以色列取得「降幕時」開火的正當性，也讓這齣戲直接推進到第二幕；美國甚至默許以色列趁隙開火，讓中東海灣國家幾處於硝煙中。這齣戲怎麼走？愈來愈快，可能因川普沒想清楚，但推進節奏一定愈走愈快，高潮迭起。

老美在全劇中當然是挑釁者，西半球強權有何道理到中東發起挑釁，還拉以色列出來分攤責任？以色列與中東諸國水火不容，再因它夠強悍、以一敵眾，是刺蝟、是豪豬，要欺負以色列得受一身傷，這也是全劇得以進入第三幕的動力，只是第四幕要怎麼收場？現在還混沌不清。

川普沒什麼發起戰爭的正當性，在美國內部爭議甚大，美國社會認同美以伊戰爭的民眾不到三成。眼前的困局是11月初美國期中選舉，川普搞垮自家共和黨的風險太高了，但他為什麼執意這麼幹？戲才剛換幕，除了少數政客略知底細，美國人乃至全球都難以理解。縱使暫時盤點川普的意圖，也實在很難窺探；光說他想奪取伊朗石油？應該沒這麼單純；想破壞伊朗的核武計畫，恐怕也沒這麼單純。

舞台劇已進入下一幕，川普已付的代價很高；除了每周浪擲新台幣600億元的超高軍費、存了好幾年的彈導飛彈，以及每個基地與要塞都得構築鐵穹（DOME）的防衛布局；另外和北約盟邦交惡，東亞的日韓也頻頻與之口角。這場戰爭不論怎麼看，川普都沒有賺頭；唯一可能是川普的「美國擴張論」，也許他寄望美國有第51、52州？

這戲碼太怪誕，看戲的人只能耐著性子等第四幕。