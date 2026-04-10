快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】美以伊戰爭是場荒誕戲

聯合報／ 主筆室
外媒評論指出，美國總統川普發動伊朗戰爭，背後有個未明說的策略，目的在重塑全球能源與投資。（路透）
外媒評論指出，美國總統川普發動伊朗戰爭，背後有個未明說的策略，目的在重塑全球能源與投資。（路透）

舞台劇的敘事大致依序是起、承、轉、合四段，戲劇呈現即是先後四幕；每一幕交代完了，舞台的幕得降下來，讓演員及工作人員做些轉換調整。一般而言，第一幕是開場，交代主要演員和全劇簡單走法；第二幕漸漸拉快節奏，第二幕下半節奏更快，推進到第三幕再往高潮推；第四幕是大高潮，結局揭曉。

套疊到全劇已登場40天的美以侵伊戰爭，目前推進到美伊停火兩周、準備開始談判，算是這齣戲第一幕結束的降幕時間；編劇高招之處在於，談停火時漏掉以色列，讓以色列取得「降幕時」開火的正當性，也讓這齣戲直接推進到第二幕；美國甚至默許以色列趁隙開火，讓中東海灣國家幾處於硝煙中。這齣戲怎麼走？愈來愈快，可能因川普沒想清楚，但推進節奏一定愈走愈快，高潮迭起。

老美在全劇中當然是挑釁者，西半球強權有何道理到中東發起挑釁，還拉以色列出來分攤責任？以色列與中東諸國水火不容，再因它夠強悍、以一敵眾，是刺蝟、是豪豬，要欺負以色列得受一身傷，這也是全劇得以進入第三幕的動力，只是第四幕要怎麼收場？現在還混沌不清。

川普沒什麼發起戰爭的正當性，在美國內部爭議甚大，美國社會認同美以伊戰爭的民眾不到三成。眼前的困局是11月初美國期中選舉，川普搞垮自家共和黨的風險太高了，但他為什麼執意這麼幹？戲才剛換幕，除了少數政客略知底細，美國人乃至全球都難以理解。縱使暫時盤點川普的意圖，也實在很難窺探；光說他想奪取伊朗石油？應該沒這麼單純；想破壞伊朗的核武計畫，恐怕也沒這麼單純。

舞台劇已進入下一幕，川普已付的代價很高；除了每周浪擲新台幣600億元的超高軍費、存了好幾年的彈導飛彈，以及每個基地與要塞都得構築鐵穹（DOME）的防衛布局；另外和北約盟邦交惡，東亞的日韓也頻頻與之口角。這場戰爭不論怎麼看，川普都沒有賺頭；唯一可能是川普的「美國擴張論」，也許他寄望美國有第51、52州？

這戲碼太怪誕，看戲的人只能耐著性子等第四幕。

美國 中東 伊朗 以色列

延伸閱讀

從戰略地理看伊朗戰爭：川普有隱藏動機儘速讓停火變止戰

美伊戰爭至今造成哪些衝擊？國際經濟、財經市場與民生影響一次看

美伊如寇讎猶可談 兩岸怎不能談？

各稱勝利…美伊停火兩周 展開談判

相關新聞

【重磅快評】美以伊戰爭是場荒誕戲

舞台劇的敘事大致依序是起、承、轉、合四段，戲劇呈現即是先後四幕；每一幕交代完了，舞台的幕得降下來，讓演員及工作人員做些轉換調整。一般而言，第一幕是開場，交代主要演員和全劇簡單走法；第二幕漸漸拉快節奏，第二幕下半節奏更快，推進到第三幕再往高潮推；第四幕是大高潮，結局揭曉。

【即時短評】范斯批伊朗停火提案是「垃圾」 透露什麼玄機？

川普團隊駁斥伊朗公布的10點停火條件，顯示伊朗提案完全偏離美方底線。副總統范斯點出「三個版本中一個是垃圾、一個合理」，暗示美方只接受極有限的降級方案。其實，美伊的博弈在雙方上談判桌前，就已經展開。

美伊如寇讎猶可談 兩岸怎不能談？

美伊戰爭戲劇轉折，從「摧毀伊朗文明」到「同意停火兩周」，戰爭迄今不斷上升的階梯、不斷疊加的戰火，第一次停止了上升的螺旋。但這一停火最真實的意涵是：川普終於找到脫離戰火的台階，並在機會稍縱即逝的瞬間，毫不猶豫地抽身。

【重磅快評】美伊如寇讎猶可談 兩岸同文同種怎不能談？

美伊戰爭戲劇轉折，從「摧毀伊朗文明」到「同意停火兩周」，戰爭迄今不斷上升的階梯、不斷疊加的戰火，第一次停止了上升的螺旋。但這一停火最真實的意涵是：川普終於找到脫離戰火的台階，並在機會稍縱即逝的瞬間，毫不猶豫地抽身。

【重磅快評】高雄車禍死亡連7冠 中央只釘新北有用嗎？

交通部公布今年1月道路安全統計，司長吳東凌罕見「嚴厲」點名新北市交通事故死亡人數44人，比去年同期暴增31人，「一個新北市就把大家的努力打翻了」。吳東凌提醒新北市要多關注車禍死亡人數，用意本屬良善，但降低車禍死人數不能只看地方，也不光能看一時，吳的論點只會打擊基層士氣，更增添幾許政治味。

【即時短評】執政者重判柯文哲升高對立 迫使在野藍白鞏固制衡

柯文哲案一審重判17年，柯文哲個人政治前途顯得黯淡，法律判決背後的政治算計已向大家明示，為了大局，藍白合作不只是個別的政治生存需要，更是政治制衡的最後防線，確保一個容許異議的民主空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。