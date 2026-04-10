聽新聞
0:00 / 0:00
范斯11日與伊朗會談 川普稱對達成協議「非常樂觀」
美國總統川普今天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，並指出以色列將「縮減」在黎巴嫩的攻擊行動。
川普（Donald Trump）在電話訪談中也告訴國家廣播公司新聞網，伊朗領袖們私底下「理性多了」，但他補充道，「如果他們不達成協議，之後會非常痛苦」。
法新社報導，美國副總統范斯（JD Vance）預計11日在巴基斯坦與伊朗舉行會談。
根據川普的說法，昨天以色列對黎巴嫩發動毀滅性打擊後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與川普通話，同意會對黎巴嫩「收斂點」。
黎巴嫩是在伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。