范斯11日與伊朗會談 川普稱對達成協議「非常樂觀」

美國總統川普今天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，並指出以色列將「縮減」在黎巴嫩的攻擊行動。

川普（Donald Trump）在電話訪談中也告訴國家廣播公司新聞網，伊朗領袖們私底下「理性多了」，但他補充道，「如果他們不達成協議，之後會非常痛苦」。

法新社報導，美國副總統范斯（JD Vance）預計11日在巴基斯坦與伊朗舉行會談。

根據川普的說法，昨天以色列對黎巴嫩發動毀滅性打擊後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與川普通話，同意會對黎巴嫩「收斂點」。

黎巴嫩是在伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。