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停火協議恐瓦解 以色列總理命內閣與黎巴嫩政府談判

中央社／ 耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天命令其部長尋求與黎巴嫩直接談判，施壓讓伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨解除武裝。以色列持續打擊黎巴嫩，令人擔憂脆弱的美國伊朗停火協議瓦解。

法新社報導，黎巴嫩衛生部今天表示，以色列昨天對黎巴嫩各地的空襲，初步統計已造成303人喪生、1150人受傷。以色列軍方今天則再對黎巴嫩首都貝魯特南郊發布新的撤離令。

真主黨（Hezbollah）則表示，為了回應以色列破壞停火協議，他們已朝對方發射火箭，今天並在黎巴嫩南部的賓特吉貝爾（Bint Jbeil）與以色列部隊近身格鬥。

根據以色列總理辦公室今天發布的聲明，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，鑒於黎巴嫩政府一再請求，他已下令內閣與其展開直接談判，聚焦在解除真主黨武裝及確立雙邊和平；但他未提議立即暫停轟炸。

以色列和美國皆堅稱，黎巴嫩境內戰鬥不在他們與伊朗的停火協議範圍內。但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告，德黑蘭視黎巴嫩為「停火不可分割的一部分」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，以色列對黎巴嫩的打擊，令德黑蘭原定本週末在巴基斯坦與美方特使的談判變得「毫無意義」。

尼坦雅胡則在社群媒體平台發文說：「我們正繼續以強大、精確且堅定的力量打擊真主黨。我們的訊息很明確：任何人對以色列平民採取不利行動，我們都將予以打擊。我們會繼續在必要時襲擊真主黨。」

美國 巴基斯坦 伊朗 以色列

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