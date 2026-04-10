美伊停火生效後 首艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，自伊朗與美國宣布脆弱的停火以來，首艘非伊朗籍油輪今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，根據MarineTraffic，懸掛非洲國家加彭國旗的油輪MSG號，今天通過這處戰略要道，船上載著大約7000公噸的阿拉伯聯合大公國重油，正準備航向印度。

這條重要航道的航運活動顯示，自從為期兩週的停火於昨天生效以來，荷莫茲海峽尚未真正重新開放。

MarineTraffic母公司Kpler表示，自昨天以來，只有另外兩艘懸掛伊朗國旗的油輪及6艘散貨船通過該海峽。