聽新聞
0:00 / 0:00
美伊停火生效後 首艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽
船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，自伊朗與美國宣布脆弱的停火以來，首艘非伊朗籍油輪今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
法新社報導，根據MarineTraffic，懸掛非洲國家加彭國旗的油輪MSG號，今天通過這處戰略要道，船上載著大約7000公噸的阿拉伯聯合大公國重油，正準備航向印度。
這條重要航道的航運活動顯示，自從為期兩週的停火於昨天生效以來，荷莫茲海峽尚未真正重新開放。
MarineTraffic母公司Kpler表示，自昨天以來，只有另外兩艘懸掛伊朗國旗的油輪及6艘散貨船通過該海峽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。