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MAGA陣營有人反了 嗆川普邪惡、失智應解職

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普對伊朗開戰，引起很多鐵桿基本盤不滿。 （路透）
美國總統川普對伊朗開戰，引起很多鐵桿基本盤不滿。 （路透）

美國總統川普的「讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」鐵桿基本盤曾助他入住白宮，但ＭＡＧＡ陣營不少意見領袖和支持者反對伊朗戰爭，已公開反對川普，並對川普威脅毀滅伊朗文明的言論感到厭惡。

Axios報導，川普的政治力量向來較不依靠政黨組織，而是更依賴播客主持人、直播主與倡議人士傳達訊息。川普第二任期初期，ＭＡＧＡ陣營相當團結，相信川普會兌現拒絕美國優先、反對海外戰爭等競選承諾。

但如今多位ＭＡＧＡ運動意見領袖指控川普背離承諾。美國知名保守派評論員卡爾森六日發表四十三分鐘獨白，批評川普毀滅伊朗的言論是道德淪喪，甚至「邪惡」，卡爾森並呼籲政府官員拒絕服從可能傷害平民的命令。

美國極右翼陰謀論名嘴瓊斯長年為川普辯護，但他近日在直播中情緒激動，稱川普有「失智風險」，必須解除他的職務。

美國前聯邦眾議員葛林曾是川普在國會中最忠誠盟友，但她七日稱川普言論「邪惡瘋狂」，要求依憲法第廿五修正案將他解職。

真實社群估計有六百萬用戶，川普在這裡與鐵桿粉絲互動。紐約時報分析川普貼文下的四萬多條留言發現，多數用戶反對伊朗戰爭，他們感到憤怒，認為川普號稱「和平總統」卻讓戰爭不斷升級，讓他們感到背叛，川普先前飆粗話要伊朗讓步，讓他們覺得羞恥。許多人不解他為何攻打伊朗，斥責他「嗜血」，只有約四分之一留言支持川普。

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