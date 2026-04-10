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北京調停？白宮證實：美中高層談伊朗議題

聯合報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
白宮證實，美伊停火談判期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。圖為川普與習近平去年10月在南韓會晤。 （路透）
白宮證實，美伊停火談判期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。圖為川普與習近平去年10月在南韓會晤。 （路透）

白宮新聞秘書李維特八日表示，美國伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。

ＣＮＮ報導，李維特被問及，在美國與伊朗達成協議方面，中國扮演何種角色？她回應說：「我國政府與中國政府之間進行了高層對話。」

李維特還說，美國總統川普「非常尊重」中國國家主席習近平，並與中國保持「良好的工作關係」。川普原定訪問中國的行程因戰爭延後，預計五月中成行。

此外，李維特指出，美國副總統范斯也參與了「所有相關討論」，並計畫本周末率團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判。

大陸外交部發言人毛寧回應稱，戰事爆發以來，中方同各方保持著溝通，積極勸和阻戰，「我們希望各方能以達成臨時停火安排為契機，通過政治外交途徑化解爭端，平息戰火」。

川普先前表示，在停火最後期限臨近之際，中國促成伊朗重返談判桌。

對於美國和伊朗之間的談判，此前巴基斯坦與中國合作制定了五點計畫。巴基斯坦是美國的盟友，同時與伊朗和中國保持密切聯繫。

澳洲廣播公司報導，艾塞克斯大學政治學教授林德斯塔特表示，巴基斯坦在促談過程中很可能向北京求助，「我認為在最後一刻中國施加了壓力」。

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