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伊朗要美國「保證不再侵犯」提議找中俄做擔保

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
伊朗民眾拿著前最高領袖哈米尼的照片，悼念被美以空襲身亡已40天。（路透）
伊朗民眾拿著前最高領袖哈米尼的照片，悼念被美以空襲身亡已40天。（路透）

美國伊朗在停火期間，將就伊朗提出十點方案談判；這十點與二月底戰事爆發前的白宮所提立場，內容相去甚遠。華爾街日報針對伊朗官方媒體公布內容，分析美國和以色列可能如何面對這十項要求：

一、 互不侵犯保證

此乃結束戰爭必要條件。伊朗已向調解方建議，中國俄羅斯可作擔保國。關鍵在於，以色列視以伊衝突為永久性衝突，是否同意此要求；伊朗在戰爭中以大範圍飛彈襲擊展現威力，若有新衝突，也可能再次發動攻擊。

二、伊朗續控制荷莫茲海峽

美國若同意，將是重大讓步；伊朗還有意建立收費制度。對美國的波斯灣盟友來說，此局面有如惡夢。

三、承認伊朗擁有濃縮鈾的權利

這點表面上看將允許伊朗繼續生產可製造核武燃料，但調解人說伊朗已軟化立場。

四、解除所有主要制裁

美國已表示，若伊朗同意核計畫方面要求，美國會解除對伊經濟制裁。此舉將為美國企業與伊朗簽署商業協議鋪路。

五、解除所有二級制裁

一級制裁若解除，美國對伊朗金融業務和石油貿易禁令也可能放鬆。

六、終止所有安理會決議

伊朗尤其希望聯合國安理會取消二○二五年生效的武器禁運。該禁運去年重新實施，主要是歐洲擔憂伊朗提供俄羅斯飛彈和無人機，攻打烏克蘭。

七、終止所有國際原子能總署理事會決議

此事對伊朗將是重大收穫。但國際原子能總署決議涉及許多措施及多國管轄範圍，解除十分複雜。

八、向伊朗支付賠償金

美國不太可能同意這一點。伊朗和調解人提議利用荷莫茲海峽通行費資助重建，其他阿拉伯國家也提議動用凍結卡達等地的伊朗石油資金，資助伊朗重建。

九、美國作戰部隊撤出中東

面臨日益強硬的伊朗，這些基地對美國波灣盟國而言更形重要；美國可能不得不繼續在中東發揮作用。

十、所有戰線停火，包括對黎巴嫩真主黨停火

以色列拒絕接受此條件，也不太可能在談判中被說服停止攻擊。過去三年，以色列攻擊黎巴嫩、加薩哈瑪斯組織和葉門，伊朗一直袖手旁觀。不過，談判也不太可能因此破局。

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