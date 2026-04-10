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伊朗又要關閉荷莫茲海峽 白宮要求立即開放

聯合報／ 記者陳熙文、編譯葉亭均周辰陽／綜合報導
伊朗8日指控以色列違反停火協議，宣布荷莫茲海峽已「完全關閉」。圖為3月11日，一艘貨輪行經波斯灣，地點靠近荷莫茲海峽。 （路透）
伊朗8日指控以色列違反停火協議，宣布荷莫茲海峽已「完全關閉」。圖為3月11日，一艘貨輪行經波斯灣，地點靠近荷莫茲海峽。 （路透）

美國總統川普拋出可能與伊朗合資成立聯合公司在荷莫茲海峽收費，白宮八日表示，美國還沒有確定接受伊朗在海峽收費，川普雖然提出成立聯合公司想法，但他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

川普七日宣布與伊朗達成兩周停火協議，條件是伊朗同意立即、完全和安全地開放荷莫茲海峽。

川普八日接受美國ＡＢＣ新聞訪問，被問及是否認可伊朗擬在荷莫茲海峽收費，川普說，「我們正思考合資成立聯合公司來這麼做」。

白宮發言人李維特說，川普雖然拋出成立聯合公司收費，但他的立場很清楚，希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

由於以色列八日大舉空襲黎巴嫩，伊朗指控以色列違反停火協議，因此宣布荷莫茲海峽已「完全關閉」。美國副總統范斯卻反駁說，「我們看到跡象顯示海峽正重新開放」。紐約時報報導，八日一整天，幾乎沒有跡象顯示荷莫茲海峽船運恢復。

伊朗告訴調解方，將把每日通過荷莫茲海峽的船隻數量限制在約十多艘，並收取通行費，顯示德黑蘭正加強控制這條關鍵能源航道。

華爾街日報報導，調解人士表示，目前所有通行船隻須與伊朗革命衛隊協調，革命衛隊海軍已公布荷莫茲海峽替代航道，以避開可能存在的水雷。

標普全球市場情報公司數據，八日僅四艘船獲准通行，為四月以來最低，遠低於戰前每日逾一百艘。船舶經紀人表示，伊朗要求船隻事先談妥通行費，以加密貨幣或人民幣支付。

航運業者表示，近幾周伊朗一直在努力制定一套分級收費方案，運載伊朗石油或貨物的船隻可自由通行；來自友好國家的船隻需繳納一定費用；與美國或以色列結盟國家的船隻則完全禁止通行。

業者表示，費用大約提前一周確定，取決於船舶大小，一艘可裝載約二百萬桶石油的超級油輪，費用最高可達二百萬美元。調解人士表示，伊朗已開始以人民幣收費，這讓區域官員感到震驚，認為這威脅西方及盟國對石油市場的影響力。

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