才喊休兵 以轟炸黎 威脅停火協議

美國與伊朗七日同意停火兩周，但以色列八日仍大舉空襲黎巴嫩，造成超過兩百五十人喪生，威脅這項脆弱的停火協議。

伊朗指控以色列違反停火協議，調停國巴基斯坦也表示，黎巴嫩包含在停火協議範圍內，但美國總統川普和以色列宣稱停火協議不含黎巴嫩。

川普八日在社群平台發文表示，美軍所有船艦與人員將持續駐留在「伊朗境內及周邊」，直到伊朗完全遵守「真正達成的協議」。他表示，若未遵守協議，「就會開火」，而且規模將更大更強，超過任何人以往所見。他強調，很久以前就已確立共識，不允許伊朗擁有核武，且荷莫茲海峽將保持開放與安全。

川普表示，美軍正在裝載補給並進行休整，期待下一場行動，並稱「美國回來了！」

以軍表示，八日發動開戰以來最大規模協同攻擊，目標鎖定貝魯特、黎巴嫩南部逾百處真主黨指揮中心和軍事據點。黎巴嫩民防單位表示，全國共有二五四人喪生、逾一千一百人受傷。以色列總理內唐亞胡九日說，將繼續打擊真主黨，「直到以色列北部居民完全恢復安全」。

伊朗國會議長卡利巴夫說，美方違反伊朗十點停戰提案中的三點，包括以軍攻擊黎巴嫩、無人機侵入伊朗領空，以及拒絕伊朗鈾濃縮權利。卡利巴夫表示，將強硬回應，讓以色列付出代價。伊朗總統裴澤斯基安說，以色列攻擊黎巴嫩「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在扳機上」。

以色列八日對黎巴嫩進行開戰以來最大規模轟炸，造成超過兩百五十人喪生，消防人員在貝魯特市中心遇襲的樓房救火。（美聯社）

伊朗外交部長阿拉奇八日也說，黎巴嫩包含在停火協議中，美國必須選擇停火，或因以色列與伊朗繼續衝突。斡旋美伊停火的巴基斯坦總理夏立夫七日在Ｘ平台上發文，指停火包括黎巴嫩。

英國、法國外長和歐盟外交專員表示，黎巴嫩必須納入停火協議，否則將破壞區域穩定。

目前還不確定以色列繼續攻擊黎巴嫩以及伊朗的回應威脅，是否會破壞停火，也不確定是否會影響十一日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的美伊談判。

白宮表示，美方將派副總統范斯率團，成員包括總統特使威科夫和川普的女婿庫許納。伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹在社群媒體發文表示，伊朗代表團預計九日晚間抵達伊斯蘭馬巴德，但該貼文隨後被刪除。

對於報導指出，伊朗已再度關閉荷莫茲海峽回應以色列攻擊黎巴嫩，白宮發言人李維特說，實際情況與伊朗的說法不符。

伊朗副外長哈蒂柏札德九日表示，荷莫茲海峽對「所有人」開放，但因水雷等「技術性限制」，船隻通行前必須與伊朗軍方協調。海運數據顯示，八日通過該海峽的船隻數量是三月底以來的最低，阿布達比國有石油公司執行長賈比爾說，海峽實際上並未開放，「通行受限、遭管制還有附加條件」。