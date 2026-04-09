聽新聞
0:00 / 0:00
北約秘書長聯絡盟國 川普希望幾天內得到護航荷莫茲海峽承諾
三位歐洲外交官9日告訴路透，北約秘書長呂特已告訴一些國家政府，美國總統川普希望未來幾天內得到各國具體承諾，協助保護荷莫茲海峽通行自由。
伊朗戰爭引發北約內部局勢緊張之際，呂特8日在美國華府和川普會面。北約發言人哈特（Allison Hart）9日表示：「秘書長呂特正聯絡盟國，談及他與美方間的對話。美國顯然希望北約做出具體承諾和行動，確保荷莫茲海峽航行自由。」
川普近幾周一再說北約是「紙老虎」，並威脅退出北約。他認為，歐洲盟友仰賴美國提供的安全保障，而在美以兩國轟炸伊朗時，歐洲盟友提供的支援不足。
其中一名外交官說：「我們注意到美方感到沮喪，但他們在發動這場戰爭之前和之後都沒有和盟友協商。北約本身不會參與伊朗戰爭，但盟國希望在尋找荷莫茲海峽長期解決方案方面提供幫助。有鑑於和伊朗的談判正在進行，這可能會有幫助。」
川普和呂特會面後在社群平台發文表示：「我們需要北約的時候，他們不在，如果下次我們還需要他們，他們也不會在。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。