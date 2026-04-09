從戰略地理看伊朗戰爭：川普有隱藏動機儘速讓停火變止戰

美伊8日敲定停火兩周的協議，激勵美股演出一波「戰爭告終」漲勢，怎知9日市況馬上急轉直下，停火協議瀕臨瓦解，日前暴跌的油價勁揚，9日紐約早盤西德州中級原油（WTI）大漲逾6%至100.27美元，重新站上每桶100美元大關。

停火協議能否維持？看法兩極

總經研究公司Bretton Woods Research主管西諾瑞里說：「這難以預則。美伊停火，但在黎巴嫩卻遭百枚炸彈轟炸。」

麻州總經研究公司Macrolens創辦人麥卡西則相信，美國總統川普會按下暫停鍵。他說：「我認為，這次停火會維持下去。」

美伊雙方能否信守停火協議，將左右股市後市走向。

相信「戰爭告終」的投資人，可能搶短線，逢低買進隨伊朗戰爭爆發而重挫的股票，例如航空公司股；但若停火協議失敗，戰爭繼續打，宜回頭投資石油、買跌深大型股因應經濟成長減速，並避開新興市場燃料股和食品進口股。

美國打伊朗戰爭的隱含戰略動機

拉波札指出，這場戰爭涉及伊朗、美國和以色列三方面的利益，所以應從三個角度來看停火乃至終戰的展望：美國的戰略角度、以色列的國防安全角度，以及伊朗為國家生存而戰的角度。

由於參戰這三國各有各的考量，所以沒有明確時間表、也不保證這項停火協議能導致戰爭終結。

不過，從戰略地理觀點來看，速戰速決最符合美國的利益。若把歐亞非陸塊視為一個整體，伊朗地理位置接近這個大陸塊的中心，而荷莫茲海峽位於其邊緣。這條狹窄的海運要道對亞洲經濟整合至關緊要，一旦受阻，能源運輸、兵力部署、貿易航線和金融壓力等問題隨之而來。

倘若荷莫茲海峽變得不能再暢行無阻，亞洲能源可能改向美國採購，或經由沙烏地阿拉伯的東西（East-West）輸油管運出；但若美國（比方說因中國大陸勢力崛起）失去對此區的支配力，可能試著採取較務實的做法：避免亞洲經濟整合深化。這意味擾亂能源、貿易和資本流動。

MarketWatch專欄作家拉波札研判，這可能正是川普未明說的策略，目的在重塑全球能源與投資。

若要達此目的，這場戰爭必須儘快終結；否則，戰事愈拖愈久，這世界就愈可能適應不再以美國為中心的經濟新常態。長此以往，這種趨勢可能變得無法逆轉。

關鍵：荷莫茲海峽共同管理、通行費共享

因此，拉波札認為，停火甚至止戰的一大關鍵，是能否應允伊朗開的荷莫茲海峽「通行費」條件。

川普似乎不反對這個條件，前提是要讓美國分一杯羹。倘若「通行費」構想在巴基斯坦登場的談判中確認可行，就可能為終結伊朗戰爭鋪路。如此一來，勢必觸動股市一波大漲行情，道瓊指數將重返5萬點。否則，一切回到原點。

對川普而言，最佳情境是儘速敲定協議，也許美國將與伊朗共同管理荷莫茲海峽。那麼，7月4日，川普邀伊朗新領導人至華府共賞國慶煙火，並非不可能的事。