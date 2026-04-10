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川普放話 要懲罰北約盟國

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普正考慮對部分不支持伊朗戰事的北約盟國採取懲罰措施。外媒報導指出，白宮內部正討論多項選項，可能調整美軍在歐洲的部署。

川普8日與北約秘書長呂特舉行閉門會議，會談旨在平息川普對北約的憤怒 ，但會後川普顯然怒氣未消。他在社群平台發文，以全大寫英文表示：「北約過去在我們需要他們的時候不在，未來我們再次需要他們時，他們也不會在。」

呂特與川普會後對CNN表示，川普顯然對許多北約盟國感到失望，「我能理解他的觀點。這是一場非常坦率、非常開放的討論，但同時也是兩位好朋友之間的對話」。

數個北約國家拒絕支援美國對伊朗的軍事行動，不允許美國軍機使用他們的空域，或不願派出海軍協助打通荷莫茲海峽。

兩名歐洲外交官表示，川普呼籲仰賴波斯灣地區石油的國家出兵打通荷莫茲海峽，但只要敵對狀況持續，歐洲國家就不太可能加入掃雷或其他疏通航道任務。

白宮認為盟友未履行支持義務，削弱整體軍事行動協調。華爾街日報報導，川普政府正在討論因應計畫，核心方案之一是重新調整駐歐美軍配置。

美方考慮將部隊自「不合作」的國家撤出，包括德國、西班牙、法國與義大利，轉而部署至波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等支持美方行動的國家。

兩位政府官員透露，該計畫還可能包括關閉至少一個歐洲國家的美軍基地，可能是西班牙或德國。

以色列 伊朗 美國

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