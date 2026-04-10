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中東「變盤」 美伊又翻臉 川普強調美軍將駐留在當地及周邊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美伊談定暫時停火不到12小時，雙方又翻臉互批違反協議。 路透
美伊談定暫時停火不到12小時，雙方又翻臉互批違反協議。 路透

美伊談定暫時停火不到12小時，雙方又翻臉互批違反協議。伊朗以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊，違反停火協議，因此將再度關閉荷莫茲海峽。美國總統川普也貼文表示，美軍將持續駐留在伊朗境內及周邊，直到伊朗真正遵守協議為止。

停火協議形同虛設，荷莫茲海峽至今仍關閉，凸顯中東局勢的脆弱和瞬息萬變，國際油氣價格仍將繼續高檔震盪。

伊朗8日因不滿以色列持續攻擊黎巴嫩真主黨，揚言退出停火協議，並放話荷莫茲海峽暫停通航。以色列軍方當天表示，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊。

川普8日在社群平台Truth Social發文表示，美軍所有船艦與人員將持續駐留在「伊朗境內及周邊」，直到真正 的協議被完全遵守為止，若未遵守「就會開火」，而且規模將更大、更好、更強。他強調，不允許伊朗擁有核武，且荷莫茲海峽將保持開放與安全。

伊朗總統裴澤斯基安9日重申，以色列對黎巴嫩的空襲違反停火協議，使談判失去意義。伊朗國會議長卡利巴夫也說，黎巴嫩是伊朗與美國為期兩周停火的關鍵一環，並警告若違反將「付出明確代價，並且會有強烈回應。」

伊朗近來儼然成為荷莫茲海峽掌控者，伊斯蘭革命衛隊海軍已公布一張地圖，顯示替代航運路線，協助過境船隻避開水雷。

西德州油價8日暴跌16%，跌破100美元大關，但9日又因中東局勢動盪反彈，漲幅一度超過6%，重返100美元以上。全球股市則在8日大漲後9日回跌。

白宮發言人李維特宣布，美伊將在當地時間11日上午，在巴基斯坦舉行首輪會談，美方接受的是伊朗修改過的新方案，並非最初的十點建議，黎巴嫩停火不包含在內。

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹9日表示，德黑蘭代表團仍預計當晚抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與美國進行會談。 

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