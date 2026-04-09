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美股早盤／聚焦美伊能否維持停火 3大指數激情後小跌、油價重返百美元

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怒轟以襲黎巴嫩違反停火協議 伊朗總統放話：手始終在板機上

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗總統​裴澤斯基安2月11日在德黑蘭的1979伊斯蘭革命47周年慶祝活動發表演說。新華社
伊朗總統​裴澤斯基安2月11日在德黑蘭的1979伊斯蘭革命47周年慶祝活動發表演說。新華社

以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨英國BBC報導，伊朗總統裴澤斯基安稱以色列攻擊黎巴嫩「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在板機上」。

同時，伊朗國會議長卡利巴夫警告，「違反停火協議帶有沉重代價，並將招致強烈回應」。他說，黎巴嫩是「停火協議不可分割的一部分」，「沒有任何否認和反悔的空間。立即停火」。

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