怒轟以襲黎巴嫩違反停火協議 伊朗總統放話：手始終在板機上

以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。英國BBC報導，伊朗總統裴澤斯基安稱以色列攻擊黎巴嫩「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在板機上」。

同時，伊朗國會議長卡利巴夫警告，「違反停火協議帶有沉重代價，並將招致強烈回應」。他說，黎巴嫩是「停火協議不可分割的一部分」，「沒有任何否認和反悔的空間。立即停火」。