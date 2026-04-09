聽新聞
0:00 / 0:00
怒轟以襲黎巴嫩違反停火協議 伊朗總統放話：手始終在板機上
以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。英國BBC報導，伊朗總統裴澤斯基安稱以色列攻擊黎巴嫩「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在板機上」。
同時，伊朗國會議長卡利巴夫警告，「違反停火協議帶有沉重代價，並將招致強烈回應」。他說，黎巴嫩是「停火協議不可分割的一部分」，「沒有任何否認和反悔的空間。立即停火」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。