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以色列對黎巴嫩發動最大規模空襲 伊朗總統：談判失去意義

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安今天表示，以色列對黎巴嫩的空襲違反停火協議，將使談判失去意義。新華社 新華通訊社
伊朗總統裴澤斯基安今天表示，以色列對黎巴嫩的空襲違反停火協議，將使談判失去意義。新華社 新華通訊社

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，以色列對黎巴嫩的空襲違反停火協議，將使談判失去意義。

路透社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，伊朗不會拋棄黎巴嫩人民。

自從上個月與什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）爆發衝突以來，以色列昨天對黎巴嫩發動最大規模空襲，造成逾250人喪生。裴澤斯基安今天作出這番表態。

在以色列對黎巴嫩發動大規模空襲後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天表示，黎巴嫩是伊朗與美國之間為期兩週停火的關鍵一環，並且警告違反停火將會帶來嚴重後果。

卡利巴夫在X平台發文表示：「作為伊朗的盟友，黎巴嫩與整個抵抗軸心（Axis of Resistance）是停火不可分割的一部分。」

他說：「違反停火將付出明確代價，並且會有強烈回應。」

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