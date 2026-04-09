伊朗核能首長：排除對鈾濃縮計畫設限

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization，AOEI）主席艾斯拉米今天表示，不會對伊朗鈾濃縮計畫設下任何限制，還說美國和以色列提出的相關要求「不會實現」。

法新社報導，伊朗學生通訊社（ISNA）引述艾斯拉米（Mohammad Eslami）的話指出：「關於敵方限制伊朗鈾濃縮計畫的說法和要求，只是他們的妄想，最終將被埋葬。」

艾斯拉米發表上述談話之際，伊朗和美國預計本週末舉行由巴基斯坦居中斡旋的會談。

美國聯手以色列打擊伊朗的戰事持續一個多月後，美伊雙方昨天停火且將於巴基斯坦談判，伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）稍早發文稱，德黑蘭代表團今晚會抵達巴國，但隨後刪除貼文。

穆哈丹原本寫道：「儘管以色列政權屢次違反停火，伊朗公眾抱持懷疑態度…伊朗代表團今晚抵達伊斯蘭馬巴德，要就伊朗提出的10點方案進行重要談判。」但他不久後刪除該貼文，未做出任何解釋。

美伊雙方正在實施為期兩週暫時停火，美國總統川普（Donald Trump）昨天於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，美軍船艦和飛機會繼續部署在伊朗及其周邊地區。