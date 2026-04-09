歐盟批以色列空襲 呼籲將黎巴嫩列入停火範圍

美國與伊朗7日達成為期2週的停火協議，但以色列卻對黎巴嫩發動猛烈空襲，令協議前塵蒙上陰影。歐盟譴責攻擊行為並重申黎巴嫩應被納入停火協議範圍。

據多家外媒報導，在美伊暫時停火協議生效後，以色列對黎巴嫩發動空襲，造成嚴重死傷，黎巴嫩隨即宣布進入全國哀悼期。伊朗官方發出聲明指以色列「違反停火協議」，同時警告若以色列持續攻擊黎巴嫩，伊朗可能退出停火協議。

面對協議可能因此戰火而破局，正在中東訪問的歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9日在社群平台X發文指出，雖然是真主黨將黎巴嫩捲入了戰爭，但這並不代表擁有自衛權的以色列有權造成如此大規模的破壞。

他說，以色列的空襲殺害了數百人，如此強硬的手段讓人很難接受屬於自衛範疇的主張，以色列的行動正使美伊停火協議承受壓力。

卡拉斯強調，停火協議的範圍應該擴大涵蓋至黎巴嫩；同時，真主黨必須解除武裝，歐盟支持黎巴嫩為了解除真主黨武裝所付出的努力。

在另一篇貼文中，卡拉斯提到即便達成暫時停火協議，但區域不確定性依然存在。與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）、波斯灣合作理事會（GCC）秘書長布達維（Jasem AlBudaiwi）會面共同商討如何將這份停火協議，轉化為更持久的和平。

他說，這場危機證明了歐盟與海灣國家需要建立更強大夥伴關係，其中也包含安全與國防領域的合作，這將使雙方都變得更加強大。