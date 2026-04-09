韓國將派外交部長特使 伊朗外長表達歡迎

韓國外交部長趙顯今天與伊朗外交部長阿拉奇通話，對伊朗方表達希望能盡快讓船隻在荷莫茲海峽自由航行，並表達將會派外交部長特使赴伊朗，阿拉奇也表達歡迎韓國外交特使。

韓國外交部稍早表示，部長趙顯與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話，就近期中東局勢交換意見。趙顯在通話中表達，對近期美國與伊朗達成初步停火協議，並為荷莫茲海峽恢復通航創造契機表示歡迎，也希望美伊談判能成功達成，盡快恢復中東地區的和平與穩定。

趙顯指出，以此次停火為契機，希望可以盡快且安全地恢復包括韓國船舶在內所有船隻於荷莫茲海峽自由航行，並請伊朗持續關注在伊朗的韓國國民安全。

趙顯也表示，將派遣外交部長特使赴伊朗，就中東局勢及韓伊雙邊議題進行討論。

對此，阿拉奇也對趙顯說明了伊朗對包括荷莫茲海峽在內的中東局勢立場，並對韓方推動派遣外交部長特使表示歡迎，雙方同意就相關議題持續保持溝通。