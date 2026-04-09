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以色列襲黎巴嫩釀傷亡 菲律賓籲外交途徑解決衝突

中央社／ 馬尼拉9日專電

以色列對黎巴嫩發動猛烈空襲，造成上千人傷亡，菲律賓外交部今天對於中東衝突再升級與人道情勢惡化表達「嚴重關切」，盼各方以外交途徑解決衝突。

美國伊朗7日達成為期2週的停火協議，但以色列表示停火範圍不包含黎巴嫩，並於8日猛烈空襲黎巴嫩，造成數百人喪生、逾千人受傷。

菲律賓外交部今天發表聲明，對中東衝突和人道情勢惡化表示「嚴重關切」，呼籲依循聯合國安理會第1701號決議全面執行停火協議，同時敦促各方全面遵守國際人道法，特別是保障平民和聯合國人道工作人員的安全。

聯合國安理會是於2006年8月通過1701號決議，主要內容是要求黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及以色列國防軍（IDF）停戰。

馬尼拉也呼籲衝突各方停止敵對行動，透過外交途徑解決這場已引發全球憂慮並推升燃油價格的衝突。

目前約有1萬4000名菲律賓人在黎巴嫩生活與工作，菲律賓外交部引據駐貝魯特（Beirut）大使館的報告說，目前沒有菲律賓人在襲擊中受傷。

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