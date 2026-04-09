以總理稱將續轟黎巴嫩 英歐外長籲美伊停火應納入

以色列總理尼坦雅胡今天表示，以軍將持續攻打黎巴嫩境內，伊朗支持的武裝組織真主黨。英國與歐洲聯盟外交首長今天雙雙表示，中東停火範圍應該擴及黎巴嫩。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天表示，以色列將持續在「任何必要地點」打擊真主黨（Hezbollah）。以色列昨天甫對黎巴嫩發動猛烈空襲。

尼坦雅胡在社群平台X發文指出：「我們正持續以武力、精準度與決心打擊真主黨。」

他補充說：「我們的訊息非常明確：任何人對以色列平民採取行動，我們一定反擊。我們將繼續在任何必要地點打擊真主黨，直到以色列北部居民的安全完全恢復為止。」

就在英國首相施凱爾（Keir Starmer）抵達阿拉伯聯合大公國訪問之際，英國外交大臣古柏（YvetteCooper）今天表示，英方「強烈」希望中東停火協議納入黎巴嫩。

古柏告訴天空新聞網（Sky News）：「我們確實希望看到停火範圍納入黎巴嫩。對於昨天看到以色列在黎巴嫩升級攻擊行動，我深感不安。」

古柏指出，黎巴嫩境內大量平民流離失所。「因此，我們強烈希望看到停火協議擴及黎巴嫩」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，美國與伊朗達成的停火協議應擴及黎巴嫩，並強調伊朗支持的黎巴嫩組織真主黨必須解除武裝。

卡拉斯在社群平台X發文指出：「以色列的行動正使美伊停火面臨嚴峻壓力。停火範圍應擴及黎巴嫩。」

她也提到：「以色列昨晚的空襲導致數百人喪生，這讓人難以主張如此強硬的行動屬於自我防禦。」