以軍擊斃真主黨領袖侄子兼秘書 內唐亞胡不甩伊朗指控：繼續打擊

以色列國防軍（IDF）稍早聲稱擊斃黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）的侄子兼秘書哈爾希（Ali Yusuf Harshi）。美聯社報導，以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。

內唐亞胡在自己的社群媒體帳號寫道：「任何對以色列公民採取敵對行動的人都將受到傷害。」

以色列8日加強空襲黎巴嫩，造成數百人傷亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指控以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，但以色列表示，停火協議並未涵蓋黎巴嫩。