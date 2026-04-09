聽新聞
0:00 / 0:00
以軍擊斃真主黨領袖侄子兼秘書 內唐亞胡不甩伊朗指控：繼續打擊
以色列國防軍（IDF）稍早聲稱擊斃黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）的侄子兼秘書哈爾希（Ali Yusuf Harshi）。美聯社報導，以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。
內唐亞胡在自己的社群媒體帳號寫道：「任何對以色列公民採取敵對行動的人都將受到傷害。」
以色列8日加強空襲黎巴嫩，造成數百人傷亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指控以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，但以色列表示，停火協議並未涵蓋黎巴嫩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。