快訊

日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

保送民進黨？國民黨傳徵召這人空降選彰化縣長 縣黨部主委回應

以軍擊斃真主黨領袖侄子兼秘書 內唐亞胡不甩伊朗指控：繼續打擊

聽新聞
0:00 / 0:00

迄未舉行國葬…數千伊朗民眾多地聚集 悼念已故最高領袖哈米尼

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
數以千計伊朗民眾今天在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。 路透社
數以千計伊朗民眾今天在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。 路透社

數以千計伊朗民眾今天在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。86歲的哈米尼命喪2月28日美國以色列空襲。他在擔任最高領袖30多年間鎮壓異議人士、堅守對美以兩國的敵意。

法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已繼任最高領袖，但自戰爭爆發前便未公開露面。外界大致認為，他不太可能在今天舉行的追悼活動中現身。

伊朗國營電視台播出的畫面顯示，數以千計民眾參與悼念集會，許多人手持哈米尼肖像，地點包含首都德黑蘭（Tehran）、西北部的烏爾米邦（Urmia）及東北部的戈根邦（Gorgan）。

這場全國悼念活動於當地時間上午9時40分（台北時間9日下午2時10分）開始，據說哈米尼和多名伊朗高官在這個時段遇襲身亡。

由於戰爭未歇，德黑蘭迄未舉行哈米尼的國葬。

美國 德黑蘭 伊朗 以色列 哈米尼

延伸閱讀

伊朗新領袖點頭 川普臨門拍板…最後一刻談出停火內幕曝光

不滿達成停火協議 伊朗民眾街頭焚美以國旗抗議

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美伊同意停火2週 伊朗戰爭相關大事記

相關新聞

以軍擊斃真主黨領袖侄子兼秘書 內唐亞胡不甩伊朗指控：繼續打擊

以色列國防軍（IDF）稍早聲稱擊斃黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）的侄子兼秘書哈爾希（Ali Yusuf Harshi）。美聯社報導，以色列總理內唐亞胡9日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

美國與伊朗週二（4月7日）宣布為期兩週的停火，雙方預計於本週五展開談判。美國總統 川普在宣布停火當天表示，相信中國在促成協議過程中發揮關鍵作用，也進一步引發外界關注中國在美伊衝突中扮演的角色。

迄未舉行國葬…數千伊朗民眾多地聚集 悼念已故最高領袖哈米尼

數以千計伊朗民眾今天在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。86歲的哈米尼命喪2月28日美國和以色列空襲。他在擔任最高領袖...

介入美伊停火談判？白宮稱美中曾對話伊朗議題 陸外交部回應

白宮表示，美國與伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。中國外交部今天未證實這項說法，僅表示中東戰事...

3泰國船員荷莫茲海峽遇襲亡 外長將訪阿曼尋求護航

泰國外長希哈薩昨天證實，3月行經荷莫茲海峽時遭擊中的泰國貨輪上的3名失蹤船員已不幸喪生，他4月中旬將訪問阿曼，持續尋求阿...

美伊戰爭至今造成哪些衝擊？國際經濟、財經市場與民生影響一次看

中東局勢在美國與伊朗達成短暫停火協議後快速變化，區域國家仍遭零星攻擊。油價飆漲迫使菲律賓部分運將考慮暫歇或轉行，漁民從出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。