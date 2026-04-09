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迄未舉行國葬…數千伊朗民眾多地聚集 悼念已故最高領袖哈米尼
數以千計伊朗民眾今天在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。86歲的哈米尼命喪2月28日美國和以色列空襲。他在擔任最高領袖30多年間鎮壓異議人士、堅守對美以兩國的敵意。
法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已繼任最高領袖，但自戰爭爆發前便未公開露面。外界大致認為，他不太可能在今天舉行的追悼活動中現身。
伊朗國營電視台播出的畫面顯示，數以千計民眾參與悼念集會，許多人手持哈米尼肖像，地點包含首都德黑蘭（Tehran）、西北部的烏爾米邦（Urmia）及東北部的戈根邦（Gorgan）。
這場全國悼念活動於當地時間上午9時40分（台北時間9日下午2時10分）開始，據說哈米尼和多名伊朗高官在這個時段遇襲身亡。
由於戰爭未歇，德黑蘭迄未舉行哈米尼的國葬。
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