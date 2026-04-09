李在明談中東戰爭勿放鬆警惕 盼韓籍船舶盡早返航

中東戰爭目前暫時停火，不過韓國總統李在明今天表示，戰爭帶來的衝擊仍將持續一段時間，不可鬆懈警惕，目前最迫在眉睫的任務就是讓滯留在荷莫茲海峽的韓籍船舶返航。

根據韓聯社報導，韓國總統李在明今天在青瓦台主持首席幕僚會議時表示，雖然美國與伊朗達成為期2週的停火協議，使持續惡化的中東戰爭進入新局面，「但現在就對結果抱持樂觀為時過早，即使談判順利進行，戰爭帶來的衝擊仍將持續相當一段時間」。

李在明強調，政府不可鬆懈警惕，必須針對可能發生的所有情境，縝密且先發制人地推動應對措施。

李在明指出，目前最緊迫的任務，是讓還滯留在荷莫茲海峽的韓籍船舶與船員安全返航，「動員我們所有的外交能力，基於與國際社會的緊密合作，積極展開協商。」李在明也指示，要全力確保原油與核心原料的追加供應，塑膠袋、醫療用品等也要做好管理。

李在明提及，無論中東戰爭何時、以何種方式結束，戰後都將開啟一個與過去截然不同的世界，必須做好萬全準備，包括加速能源來源多元化、轉型為以再生能源為核心的社會，以及推動產業結構創新，並加快培育人工智慧、機器人等未來成長動能。

因此李在明也希望政府及公務人員能加倍努力，他強調，「公務員雖然辛苦，但速度必須加倍，動不動一個計畫就說要6個月、1年，這樣要如何撐過劇變時代，大家已經很努力了，但還是再少睡一點吧」。