介入美伊停火談判？白宮稱美中曾對話伊朗議題 陸外交部回應

白宮表示，美國與伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。中國外交部今天未證實這項說法，僅表示中東戰事爆發以來，中國與各方保持著溝通。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體「能否證實會談確已舉行，會談具體討論了哪些內容」的問題時表示，「戰事爆發以來，中方同各方保持著溝通，積極勸和阻戰」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）8日表示，美國與伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。

李威特還提到，美國總統川普非常尊重中國國家主席習近平，並與中國保持良好的工作關係。川普原定訪問中國的行程因戰爭延後，預計很快就會成行。

此外，對於美伊達成兩週停火協議之後以色列對黎巴嫩發動猛烈空襲的情況，毛寧指出，黎巴嫩的主權和安全不應受到侵犯，平民的生命和財產安全必須得到保障。中方呼籲有關方面保持冷靜克制，推動地區局勢降溫。