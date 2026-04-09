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美伊戰爭至今造成哪些衝擊？國際經濟、財經市場與民生影響一次看

中央社／ 台北9日綜合外電報導
油價飆漲迫使菲律賓部分運將考慮暫歇或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈；日本擬加碼釋出石油儲備。 路透社
油價飆漲迫使菲律賓部分運將考慮暫歇或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈；日本擬加碼釋出石油儲備。 路透社

中東局勢在美國伊朗達成短暫停火協議後快速變化，區域國家仍遭零星攻擊。油價飆漲迫使菲律賓部分運將考慮暫歇或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈；日本擬加碼釋出石油儲備。

●擔憂美伊停火協議恐破局　油價走揚亞股回落

市場擔憂美國與伊朗剛達成的停火協議可能破局，伊朗警告以色列大規模轟炸黎巴嫩後恐恢復敵對行動之際，油價今天走揚、亞股回落。

美國總統川普昨天宣布雙方同意停戰兩週，加上伊朗表示在和平談判期間將重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），帶動全球股市勁揚、油價重挫。然而，停火協議生效不到一天就出現裂痕。以色列表示，這項協議不涵蓋以色列在黎巴嫩與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）作戰。

市場目光現轉向預計10日或11日在巴基斯坦舉行的談判，美國副總統范斯（J.D. Vance）將率團參與。

●通膨率早飆近50%　伊朗戰後經濟雪上加霜

早在戰爭爆發前，伊朗在遭受制裁下通膨率已逼近50%，民眾對經濟狀況的不滿曾引發大規模反政府抗議。如今，在歷經超過5週的衝突後，各項問題只是進一步加劇。

這場戰爭帶來的最迫切影響是萬物齊漲，從糧食、飲品、藥品或尿布等基本生活用品，到時尚城市咖啡館午餐價格等，各項物價續揚。

居住在德黑蘭郊區的40歲伊朗男子艾密爾（Amir）近來告訴法新社，他經常購買的吐司品牌價格，已從70萬里亞爾漲至100萬里亞爾（約0.75美元、新台幣24元）。德黑蘭藝術家卡維赫（Kaveh）說，德黑蘭市中心的人氣咖啡館Dobar，「一天內就把所有品項的價格調漲25%」。

●國際航協：航空燃油供應需「數個月」才能恢復正常

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（WillieWalsh）表示，即使荷莫茲海峽重新開放，航空燃油的供應和價格要恢復正常，仍需數個月的時間。

荷莫茲海峽是重要的石油運輸航道，最近幾週因中東戰爭幾乎癱瘓，導致原油及相關商品價格上揚。

華爾希在新加坡告訴記者，燃油供應需要多久才能恢復，現在還很難說，但「這不會很快發生」，「由於中東煉油產能受干擾，要回到供應所需水準，依舊需要數個月的時間」。

●油價翻倍　菲律賓漁民停止出海運將想轉行

中東戰火衝擊菲律賓經濟，燃油價格翻倍，迫使部分運將考慮暫時歇息或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈。

自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓柴油價格已飆升超過一倍，由每公升不到60披索（約新台幣32元），暴漲至目前約153披索；汽油價格也從約55披索上升至101披索左右。

「菲律賓運輸業者聯盟」（LTOP）主席馬奎斯（Orlando Marquez）6日接受DZMM廣播電台訪問時說，由於出車已賺不到錢，部分運將正考慮轉行，包括當工匠，以讓家人糊口。

●美國伊朗宣布停火後波灣仍傳遇襲　阿聯天然氣廠停運

美國與伊朗已達成暫時停火協議，不過阿拉伯聯合大公國、巴林和卡達等波斯灣國家今天仍通報遇襲，阿聯攔截行動造成的掉落殘骸導致一座天然氣廠起火及3人受傷，該設施被迫暫停營運。

阿布達比政府的聲明表示，哈布珊（Habshan）天然氣處理廠事故為「防空系統成功攔截後產生的掉落殘骸所致，殘骸引發多處起火，並導致2名阿聯公民與1名印度籍人士輕傷」。

聲明寫道：「工廠目前已暫停營運，進一步資訊將於日後公布。」

●川普：伊朗不會再進行鈾濃縮　軍援德黑蘭將課50%關稅

川普表示，美國將與伊朗合作「挖掘並且清除」去年夏天在美國和以色列聯手空襲時埋藏的濃縮鈾，並說對伊朗提供武器的國家將立即面臨出口美國商品課徵50%關稅。

他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「美國將與伊朗密切合作。我們認定，伊朗經歷了將會極富成效的政權更迭！」

●日媒：日本評估加碼釋出20天份石油儲備

鑒於美國與伊朗同意停火後，船隻通行荷莫茲海峽的安全仍是未知數，日本政府正評估於5月加碼釋出由國家保管、約20天份的石油儲備。

日本自3月中旬起分批釋出石油儲備，第一波約為50天份，包含民間與國家儲備。

日本首相高市早苗本月7日表示，「已有把握能確保跨年後」日本國內的石油供應，並表示除了釋出石油儲備，也會推動採購美國原油，以及避開荷莫茲海峽取得中東原油。

●中東停火壓低油價　巴西石油出口逆勢創高

中國在3月自巴西進口高達每日160萬桶原油，創歷史新高，占巴西出口總量近7成，推升3月石油出口至每日250萬桶，為史上第2高。印度、西班牙與美國亦是主要買家。

新聞網站UOL指出，石油出口激增使巴西3月貿易順差達64億美元，雖較去年同期減少17%，但石油出口值年增逾7成，成為支撐外貿的關鍵。

以色列 伊朗 美國 油價 石油 能源

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