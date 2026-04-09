美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

（德國之聲中文網）美國與伊朗週二（4月7日）宣布為期兩週的停火，雙方預計於本週五展開談判。美國總統 川普在宣布停火當天表示，相信中國在促成協議過程中發揮關鍵作用，也進一步引發外界關注中國在美伊衝突中扮演的角色。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）週三指出，美方在達成停火前曾與中國高層官員對話，並強調川普尊重中國國家主席習近平，雙邊關係良好。

中國外交部發言人毛寧週三表示，中方自戰事爆發以來持續「促和止戰」，外交部長王毅已與相關國家進行26次通話，並與巴基斯坦提出五點和平倡議，未來將持續推動中東與海灣區域穩定，但並未明確提及北京是否介入美伊此次停火協議。官媒《中國日報》則形容此次停火為「外交突破」。

中國是伊朗最大貿易夥伴，《紐約時報》引述伊朗官員指出，德黑蘭最終接受為期兩週的停火方案，與巴基斯坦斡旋及中國在最後階段施壓有關。消息稱，中方要求伊朗展現彈性、降低緊張情勢。

中國與俄羅斯週二也在聯合國安理會否決一項涉及以軍事手段打通荷莫茲海峽的草案，展現對伊朗的支持，但同時私下敦促伊朗避免局勢升溫。

在停火宣布數小時後，伊朗駐中大使法茲裡（Abdolreza Rahmani Fazli）表示，伊朗感謝中俄在安理會的立場，並希望與中國及波灣國家建立「海灣多邊主義」的區域安全機制。

隨著美伊衝突加劇國際緊張，此前有學者向DW表示，中國正在利用這場危機將自己塑造成「負責任的穩定力量」，以提升其國際形象。

停火出現裂痕？

美伊宣布停火不到48小時，儘管雙方各自宣稱取得勝利，但以色列週三對鄰國黎巴嫩發動自3月初以來最猛烈攻擊，造成至少182人死亡、近900人受傷，動搖原本就相當脆弱的停火基礎。以色列強調，對黎巴嫩武裝組織的作戰不在停火範圍內。

隨後，伊朗支持的真主黨（Hezbollah）向以色列發射火箭，指控其違反停火協議；伊朗已宣布再度封鎖荷莫茲海峽作為回應，伊朗革命衛隊亦警告將進行報復。

美國總統川普週三在「真實社群」發文稱，在確保「真正協議」能被遵守前，美軍在伊朗地區部署的所有艦艇、軍機與人員將持續駐紮當地，並威脅停火若破局「『戰鬥』將以前所未有的規模、力度和強度展開」。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，停火談判的「可行基礎」已遭破壞，進一步協商將「不合理」。他指控美方違反三項停火條件，包括持續攻擊黎巴嫩、無人機進入伊朗領空，以及否認伊朗進行鈾濃縮的權利。

此外，一名美國高層官員指出，伊朗提出的10點方案與白宮同意停火的條件並不一致，進一步加劇停火不確定性。

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