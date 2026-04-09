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3泰國船員荷莫茲海峽遇襲亡 外長將訪阿曼尋求護航

中央社／ 曼谷9日專電
3月行經關鍵航道荷莫茲海峽時，遭拋射體擊中的泰國散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）上，原本失蹤的3名船員已確認不幸喪生。 歐新社
3月行經關鍵航道荷莫茲海峽時，遭拋射體擊中的泰國散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）上，原本失蹤的3名船員已確認不幸喪生。 歐新社

泰國外長希哈薩昨天證實，3月行經荷莫茲海峽時遭擊中的泰國貨輪上的3名失蹤船員已不幸喪生，他4月中旬將訪問阿曼，持續尋求阿曼和伊朗協助，確保其他泰國貨船順利通過荷莫茲海峽。此外，泰國樂見美伊停火，盼能長久與持續。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨晚召開記者會表示，3月行經關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭拋射體擊中的泰國散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）上，原本失蹤的3名船員已確認不幸喪生，他對此深感悲痛。

泰國民族報（The Nation）今天指出，此貨輪3月在阿曼以北約11海里處，被不明拋射體擊中，導致船尾爆炸起火，當時有20名船員乘救生艇逃生，被阿曼海軍救起。泰國外交部表示，搜救隊在船上一個被火燒毀且進水的區域，發現遺體。

希哈薩表示，他將於4月15日至16日訪問阿曼，以感謝阿曼當局協助，並持續尋求阿曼和伊朗協助，確保泰國船隻能順利通過該關鍵海峽。他並說，目前有9艘泰國船隻正等待通過荷莫茲海峽，其中5艘正運送泰國急需的肥料。

美國以色列2月底攻擊伊朗，引發中東戰爭，之後伊朗也對鄰近的石油出口國發動攻擊，威脅到荷莫茲海峽的航運，並讓全球能源經濟陷入危機。荷莫茲海峽是重要航道，全球1/5的石油供應通常會經由此地運輸。

另外，針對美國與伊朗同意停火2週，泰國外交部則透過聲明表示，「歡迎美國與伊朗就為期2週的停火達成協議，並希望協議能促成持久停火及和平」。

泰國重申支持透過外交途徑解決衝突，並呼籲各方全面遵守國際法，尤其是荷莫茲海峽的航行自由。另外，泰國也希望所有各方把握這項契機持續談判，以尋求具體而長期的解決方案。

以色列 伊朗 美國 泰國 荷莫茲海峽 阿曼

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