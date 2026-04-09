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伊朗大使：德黑蘭代表團今抵巴基斯坦 將與美會談

中央社／ 伊斯蘭馬巴德9日綜合外電報導

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）表示，德黑蘭代表團預計今夜抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與美國就化解衝突進行會談。

綜合法新社與路透社報導，穆哈丹在社群媒體平台X發文說：「以色列政權屢次違反停火，使伊朗國內輿論對此仍抱持懷疑態度，但德黑蘭代表團應巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）邀請，將於今夜抵達伊斯蘭馬巴德，就伊朗提出的10點方案認真進行磋商。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨天稍晚伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指控以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，並稱經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運活動大幅減緩，隨後停止。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，目前未顯示有任何船舶正在通過荷莫茲海峽。之前報導指出，在美國與伊朗達成2週停火協議昨天生效後，航運一度恢復。

美國 CNN 伊斯蘭 以色列 伊朗

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