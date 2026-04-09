伊朗大使：德黑蘭代表團今抵巴基斯坦 將與美會談

美國和伊朗將原定於當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首輪談判恐生變。據新華社發自伊斯蘭馬巴德的消息，伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆9日刪除他此前在社交媒體平台X上發布的，關於伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭馬巴德的貼文。

2026-04-09 15:16