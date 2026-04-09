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美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

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美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府宣稱對伊朗取勝 自家人都難買帳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國五角大廈8日舉行記者會，國防部長赫塞斯（左）看向參謀首長聯席會議主席凱恩上將。美聯社
美國五角大廈8日舉行記者會，國防部長赫塞斯（左）看向參謀首長聯席會議主席凱恩上將。美聯社

Politico報導，美國伊朗宣布停火後不到一天，川普政府隨即宣稱在對伊朗的軍事行動中取得勝利。然而，從戰略層面來看，情況並非如此。

美軍在戰術層面佔據主導地位，擊垮伊朗海軍，重創彈道飛彈與無人機製造能力，並摧毀大部分防空系統。但統治伊朗長達47年的強硬派仍然掌權，伊朗也依然持有高濃縮鈾庫存，而這正是美國總統川普發動戰爭的主要理由之一。同時，德黑蘭仍可宣稱對荷莫茲海峽取得新的主導地位，對全球能源市場構成日益加劇的威脅。

隨著美伊雙方本周末將在巴基斯坦舉行旨在永久結束衝突的談判，這場戰爭反而再次凸顯伊朗在區域中的重要性，包括以飛彈與無人機打擊鄰國，以及造成對手經濟與政治壓力的能力。

一名國防官員表示：「如果美國不大幅重新界定戰略目標，我不知道這個局面要如何收拾。我也難以想像，美國此刻還能對伊朗提出什麼條件或威脅，才能帶來令人滿意的結果。」

美國國防部長赫塞斯8日強調全面成功的說法，列舉美軍一系列成果，稱之為「歷史性且壓倒性的勝利」，並表示已達成「每一項目標」。川普則在真實社群發文表示，美軍所有船艦與人員將持續部署於「伊朗境內及周邊」，直到伊朗完全遵守「真正達成的協議」，否則「就會開火」。然而，部分外交官與國防官員表示懷疑。

一名亞洲外交官表示：「宣稱勝利，卻同時還說要繼續打伊朗，這看起來更像是失敗。」他也指出，就伊朗的情況而言，「沒輸不等於贏。」

五角大廈內部也有人不同意赫塞斯的說法，即伊朗新任最高領袖穆吉塔巴領導的政權會開始與美國合作。另一名國防官員表示：「總統說得沒錯，我們確實在很大程度上摧毀他們的海軍，以及大部分，但顯然不是全部的彈道飛彈與無人機能力。但這不會真正改變什麼。除非伊朗內部出現重大起義，但我看不到這種情況會發生。」

部分川普支持者也不認為這是一場勝利。一名接近白宮的川普盟友表示：「這裡存在一個深刻的悖論。如果你不願意打到全面戰爭，而我們顯然不願意，那這些攻擊最終反而強化這個糟糕政權的籌碼。即使我們重創他們，他們仍知道川普非常想退出，最終仍會拿到想要的代價。」

美國 穆吉塔巴 巴基斯坦 以色列 伊朗 川普

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