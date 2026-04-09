荷莫茲海峽維繫費用 歐洲憂為川普開戰埋單

5名歐盟官員與外交高層透露，美國總統川普與伊朗達成停火並尋求談判，歐盟擔心川普開戰造成的一些後果得開始由歐洲承擔，光是日後維繫荷莫茲海峽暢通就是筆可觀費用。

政治新聞網POLITICO報導，這不僅意味英、法、德可能得承擔包括在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）護航與清除水雷等昂貴費用，日後歐洲商船恐還得開始支付一筆在這次戰爭前不存在的高額通行費。川普今天表示，他考慮與伊朗及阿曼合作，日後一起對通行荷莫茲海峽船隻收通行費。

若再考量即便停火、談判順遂，歐洲的能源帳單在數週甚至數月內恐仍會持續居高不下，事態發展已不言自明：歐洲得被迫為日益難以預測的大西洋彼岸盟友，付出越來越高代價。

雖然美國與伊朗達成停火2週暫讓市場鬆口氣，歐洲各國已開始為下一重大挑戰傷神，即如何重新打通荷莫茲海峽。歐洲領袖們之前已承諾一旦戰爭停止，將協助恢復這條水道運行；法國總統馬克宏今表示，包括法國在內的15國將在條件成熟時協助恢復海峽交通。

但即使是由多國海軍分擔，甚至納進如澳洲等非歐盟夥伴，相關行動的成本仍十分可觀。例如當初以美國為首、於1987至1988年間為保護科威特油輪免受伊朗攻擊所展開的「誠意行動」（Operation EarnestWill），耗費數億美元；若按通膨調整，金額在今日恐超過10億美元。

歐洲議會外交委員會成員、西班牙社會勞工黨（PSOE）

籍國會議員艾摩（Nacho Sanchez Amor）說：「這已成一種模式。在加薩，我們要為重建埋單；在烏克蘭，我們幾乎是單獨承擔戰爭費用。如今我們可能還得再出錢清理荷莫茲海峽。」