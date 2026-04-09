解除制裁、擁濃縮鈾…伊朗提出10要求 美國可能接受哪些？

美國和伊朗10日起在兩周停火期間，將就伊朗提出的10點方案談判；這10點其實與2月底戰事爆發前的白宮所提立場，內容相去甚遠。華爾街日報針對伊朗官方媒體公布內容，分析美國和以色列可能如何面對這10項要求：

1.互不侵犯保證

此乃結束戰爭必要條件。伊朗已向調解方建議，中國或俄羅斯可作擔保國。關鍵在於，以色列視以伊衝突為永久性衝突，是否同意此要求；伊朗在戰爭中以大範圍飛彈襲擊展現威力，若有新衝突，也可能再次發動攻擊。

2.伊朗將繼續控制荷莫茲海峽

美國若同意，將是重大讓步；伊朗將因此獲得重要新收入來源和影響力。伊朗實際已封鎖該水道，還有意建立收費制度。對美國的波斯灣盟友來說，此局面有如惡夢。

3.承認伊朗擁有濃縮鈾的權利

這點表面上看將允許伊朗繼續生產可製造核武燃料，但調解人說伊朗已軟化立場；前幾輪談判美伊已探討伊朗如何在嚴格限制下象徵性保留濃縮鈾能力，討論可能存在迴旋空間。

4.解除所有主要制裁

美國已表示，若伊朗同意核計畫方面要求，美國會解除對伊經濟制裁。此舉將為美國企業與伊朗簽署商業協議鋪路。

5.解除所有二級制裁

一級制裁若解除，美國對伊朗金融業務和石油貿易禁令也可能放鬆。未來美國仍可藉其全球金融體系主導地位，對伊朗施壓。

6.終止所有安理會決議

伊朗尤其希望聯合國安理會取消2025年生效的武器禁運。該禁運去年重新實施，主要是歐洲擔憂伊朗提供俄羅斯飛彈和無人機，攻打烏克蘭。

7.終止所有國際原子能總署(IAEA)理事會決議

此事對伊朗將是重大收穫。但國際原子能總署決議涉及許多措施及多國管轄範圍，解除十分複雜，也讓伊朗鷹派有更多理由反對。

8.向伊朗支付賠償金

美國不太可能同意這一點。伊朗和調解人提議利用荷莫茲海峽通行費資助重建，其他阿拉伯國家也提議動用凍結卡達等地的伊朗石油資金，資助伊朗重建。

9.美國作戰部隊從中東地區撤出

戰前，美國在中東駐紮4萬名士兵。川普希望減少駐軍，關閉在敘利亞和伊拉克部分基地。但面臨日益強硬的伊朗，這些基地對阿拉伯聯合大公國等波灣君主國而言，更形重要；美國可能不得不繼續在中東地區發揮作用。

10.所有戰線停火，包括對黎巴嫩真主黨停火

以色列拒絕接受此條件，也不太可能在談判中被說服停止攻擊。過去三年，以色列攻擊黎巴嫩、加薩走廊哈馬斯和葉門，伊朗一直袖手旁觀。不過，談判也不太可能因此破局。